轉單效應＋滲透率增 胡連Q4旺季業績可期

胡連 (6279) 上半年營運主要成長動能為吉利汽車，營收貢獻較去年同期成長逾三倍，隨下半年導入新車型，法人看好，胡連在繼電器、保險絲盒等新產品擴大導入車款下，對吉利的滲透率將逐步提升，第四季旺季業績可期。此外，受中美貿易戰影響，法人預期，胡連有望接獲部分轉單，惟轉單後需待通過車廠認證，目前對業績挹注仍待觀察。法人指出，胡連上半年在吉利、比亞迪、長城的滲透率都有增加，其中，在營收貢獻部分，來自吉利汽車的營收年增逾 300%，成長動能強勁，比亞迪跟長城皆成長 30%、上汽通用五菱成長 10%、上海通用成長逾 100%，長安則衰退 20%。法人看好，胡連目前在中國車廠的滲透率仍低，中長期而言還有許多成長空間。



而胡連上半年受到原物料價格上漲的影響，毛利率由去年同期 48.53% 降至 34.63%，法人表示，銅價於今年 6 月開始逐步下滑，塑料價格也走跌，有助降低營業成本，然第三季為胡連淡季，在稼動率下降下，恐使毛利率續降，要到第四季旺季毛利率才將有明顯回升。