拚增車廠滲透率 胡連Q2營收淡季不淡 帶動H1營收創歷史新高

隨著在中國車廠滲透率提升，胡連 (6279) 第二季營收淡季不淡，首次突破 10 億元，創同期歷史新高，也帶動上半年營收創歷史新高紀錄。胡連 6 月營收 3.02 億元，月增 5.25%，年增 2.68%；第二季營收 10.33 億元，年增 13.14%；累計 1-6 月營收 21.45 億元，年增 9.97%。第二、第三季為胡連出貨淡季，然今年在車廠滲透率提升及吉利汽車放量出貨下，帶動胡連第二季營收較去年同期雙位數成長，達 10.33 億元，也創下同期新高。而展望第三季，胡連則表示，7 月底、8 月中為中國傳統放高溫假及歲修時間，歲修天數約 7-10 天，屬業績淡季，9 月開始進入旺季，業績則將逐月成長，第四季仍為業績高峰。



此外，胡連也提到，今年 7-8 月期間，將有新能源車高頻連接器的新品，待驗證過後將可以進入出貨，而今年也將致力於開發高附加價值產品，以新品重新報價的方式維持毛利率表現，希望今年業績仍可以維持雙位數成長。

