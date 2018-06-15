胡連通過每股配息8元 強攻高毛利產品 力拚今年業績雙位數成長

胡連 (6279) 今日舉行股東常會，由董事長張子雄主持，會中決議每股配發 8 元，及承認 106 年度營業報告書及財務報表案。張子雄表示，對於今年展望樂觀，中國車市雖成長速度趨緩，但仍將持續成長，而公司目標則將優於中國車市的成長速度，力拚雙位數成長。中國去年汽車產量為 2902 萬輛，銷量 2888 萬輛，較 2016 年分別成長 3.2% 與 3%，而胡連去年下半年在吉利汽車出貨放量下，業績成長優於中國車市成長速度，去年營收 40.77 億元，年增 2.36%，獲利 9.72 億元，年增 8.25%，並首度賺進一個股本，EPS 達 10.0 元。



張子雄提到，7-8 月中國會有例行性歲修，9 月開始正式進入旺季，業績將逐月成長，而目前主要客戶吉利汽車，上半年已達成 40% 的出貨目標，而下半年進入汽車旺季，吉利全年出貨量有望優於預期目標，而隨在吉利的滲透率提升，今年吉利的營收占比也將達雙位數。



張子雄認為，由於汽車產品每年都面臨被砍價的要求，因此今年將著重在開發高附加價值的產品，如高頻連接器等，預計於 7-8 月驗證，希望透過新產品重新報價，拉抬單價及毛利率表現，持續維持獲利成長。



而在東南亞部分，張子雄則指出，看好東南亞機車市場的成長潛力，已於去年前進越南設廠，在地生產機車連接器，內銷東南亞市場，而同樣看好印尼機車市場的成長空間，也已在印尼設廠，預計 9 月開始投產。

