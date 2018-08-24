繼特斯拉之後 谷歌系無人駕駛公司Waymo悄然落戶上海

谷歌正百般嘗試進入中國市場，其母公司 Alphabet 旗下的無人駕駛公司 Waymo 已悄然在上海成立子公司。

國家企業信用資訊公示系統資訊顯示，由 Waymo 獨資的企業慧摩商務諮詢（上海）有限公司已於今年 5 月 22 日在上海自貿區註冊成立，註冊資本 350 萬元，經營範圍包括自動駕駛汽車部件及產品的設計、測試，提供相關配套服務等。

彭博社援引一位 Waymo 發言人確認了此事。上海慧摩商務諮詢已經在陸家嘴環球金融中心設立辦公室，這位發言人表示上海公司已有工作人員辦公，但她拒絕透露更多資訊。

Waymo 入華之前已經獲得了相關政府部門的支持。今年 7 月，上海市經信委主任陳鳴波率團訪問矽谷時表示，要爭取谷歌 Waymo 無人駕駛等一批重大項目落戶上海。當時代表團成員還試乘了 Waymo 無人駕駛汽車。

目前，Waymo 已成為全球領先的自動駕駛技術公司，其積累的自動駕駛路測數據也遙遙領先於競爭對手。在諮詢公司 Navigant 的無人駕駛汽車企業榜單上，Waymo 排名從去年的第 7 位上升到了今年的第 2 位。

摩根士丹利發布的報告顯示，Waymo 的估值將超過傳統的汽車公司以及特斯拉等，至少達到 700 億美元 (約合 4800 億人民幣)。

中國無人駕駛技術研發正蓬勃發展，相關市場在全世界排名靠前，其在中國消費市場廣闊，已吸引了全球無人駕駛公司的目光。上個月中旬，特斯拉中國工廠在上海臨港落戶終成定局，成為首個外資獨資的海外車企，項目規劃年生產 50 萬輛純電動整車，是上海有史以來最大的外資製造業項目。

麥肯錫今年 4 月中旬在報告中預測，中國未來可能成為全球最大的自動駕駛市場，直至 2030 年，自動駕駛相關的新車銷售及出行服務創收將超過 5000 億美元。

麥肯錫上海分公司全球董事合夥人王平當時解釋了無人駕駛在中國消費市場廣闊的兩個原因：

一，中國本身是一個後發國家的優勢，所以相對來說它接觸新的東西更加不會覺得稀奇。

二，中國消費者的數量，中產階級數量的提升速度非常快的，這會導致中國消費者對於新的技術應用相對來說更加明顯。

中國圍繞自動駕駛正在湧現出大量的資本和初創公司，在 2012 至 2017 年間，約有 70 億美元的風險投資投入到中國的自動駕駛技術企業，這一數額與在同期投資於美國初創企業的金額相當。中國的平均交易規模是 7200 萬美元，是美國平均交易規模的兩倍。

中國無人駕駛政策也正變得友好起來。4 月 12 日，工業和資訊化部、公安部、交通運輸部三部委印發《智能網聯汽車道路測試管理規範 (試行)》，對測試主體、測試駕駛人、測試車輛等提出要求，明確省、市級政府相關主管部門可自主選擇測試路段、受理車輛申請和發放測試號牌。

這相當於為更多無人駕駛汽車在實際道路上開展測試打開綠燈。