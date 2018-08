宏達電發布全球首部劇院級VR電影長片

宏達電 (2498-TW) 虛擬實境 VR 跨足電影領域,今 (23) 日宣布推出首部劇院級電影長片 7 MIRACLES,是全球首波 VR 長篇電影體驗之一,預計 10 月 3 日將在第 26 屆 Raindance Film Festival(雨舞影展) 上首映,且預計年底前將可透過各式主流 VR 設備觀賞。

宏達電指出,7 MIRACLES 由 VIVE Studios 與 Panogramma、Film Production Consultants 合力製作,基於新約聖經約翰福音,在虛擬現實中重現耶穌基督所行的 7 個聖蹟,這個由 7 個部分組成的 360 影片體驗;VIVE Studios 總經理 Joel Breton 表示,透過 7 MIRACLES 將展現 VR 電影製作無限可能性。

宏達電表示,7 MIRACLES 由 Rodrigo Cerqueira(Jesus VR: The Story of Christ) 執導,及 Marco Spagnoli(Hollywood Invasion, Hollywood on Tiber, Walt Disney and Italy – A Love Story) 共同執導。VR 電影由 Enzo Sisti(Aquaman, Wonder Woman, Avengers: Age of Ultron, Passion of the Christ) 和 VIVE Studios 的 Joel Breton(Pirates of the Caribbean, Unreal, Anno 1602, Terrarria) 製作;電影場景在羅馬和馬泰拉取景拍攝,曾是賣座電影大片 The Passion of the Christ 及 Ben Hur 的拍攝地。