〈宏達電拚VR〉明年前進威尼斯影展 主攻裝置藝術互動

宏達電 (2498-TW) 積極在內容上發展新的獲利模式，虛擬實境內容中心副總劉思銘今 (22) 日透露，與日本新銳藝術家小松美羽的跨界創作將進軍明年威尼斯影展，鎖定裝置藝術互動競賽選項，未來也會落地在商業應用上。

宏達電今日與小松美羽跨界合作，將用 1 年時間共同創作最新 VR 作品祈禱，跨足互動藝術 IP 內容的開發應用，劉思銘以日本藝術家草間彌生的作品 IP 化為例指出，草間彌生把自己的名字、好的作品都已經落地，形成一定的商品，進入時尚、展覽、展館、動漫等領域，跟時尚高端品牌 LV 合作。

他認為，在藝術商品 IP 化、明星化的過程中必須有幾個條件，包括藝術家本身的作品特色必須非常清楚，還有藝術家本身的個性，明星個性的塑造，等於是一個藝人經紀，要怎麼形塑藝術家的明星個性。

劉思銘坦言，台灣在這方面走的沒有日本這麼前面，日本還走的比韓國更前面，已經在轉型中，這次跟小松美羽的合作，就是把藝術導引進來結合科技，通過合作從作品到人，到形成新的跨國科技文創的產品或品牌。

劉思銘表示，所做出來的內容，包括 VR 的圖樣，都要能夠創造價值，在運營的考量上，第一重是最單純的在 VR 裡形成可以運營的產品，不管是線上或線下，這是第一重的商業應用。

第二重的應用則是思考是否可以應用在手機或其他產品上，這部分的可能性就非 常廣，藝術 IP 化在時尚裡可以切出一條路來，以祈禱來看，就含有大量的美術創作在裡面 ，未來進入線上後，這個作品是不停息的，會不停加入新的創作內容進去，會愈來愈大。

他表示，與小松美羽的合作是以作品為主的合作，作品是永久的，希望在線上可以不斷新增內容上去，未來也會有線下的應用，但如果作品很完美了，也可以衍生出來各種在時尚、消費等在線下的應用。

劉思銘強調，先從內容開始作行銷，內容本身的價值是不是創造全世界的亮點，如果內容沒辦法登上舞台，也不用談跟時尚合作，為期一年的時間是去在創作，讓內容本身透過 VR 的特性，加上小松藝術的原創，能展現出跟別人不一樣的產品內容。

劉思銘指出，原本規劃的影展行銷，就是鎖定明年的威尼斯影展，祈禱明年將會參加威尼斯影展，主攻裝置藝術的互動選項。