宏達電攜小松美羽 跨足互動藝術IP內容開發應用

宏達電 (2498-TW) 多領域發展虛擬實境 (VR)，繼 VR 電影、IP 遊戲後，今 (22) 日宣布與日本新銳藝術家小松美羽跨界合作，共同創作最新 VR 作品祈禱，跨足互動藝術 IP 內容的開發應用，HTC 虛擬實境內容中心副總劉思銘指出，將以 1 年的時間進行創作，未來的 VR 作品，將透過線上線下方式讓民眾接觸小松的創作力及最高端的 VR 體驗；小松美羽則是透露曾使用蝴蝶機，稱讚是一款設計很美的手機。

劉思銘表示，這次與小松美羽的跨界作品，跟過去單純技術支援或單一作品合製不同，特別導入 IP 的觀念，將藝術品 IP 化，把藝術家的構想作為 IP 是很合適的，未來祈禱將結合體感與互動、發展線下裝置藝術，同時開放在線上下載體驗，創造多元的商業模式。

小松美羽創作方式自成一格，今日在宏達電台北總部現場作畫，首次挑戰以 VR 新媒材應用在藝術創作中；第一次用虛擬實境的形式創作，小松美羽表示，與 VR 新世界的連結能創造出更多的可能性，不只是因為是新的技術有趣，也可以通過這樣的體驗得到不同的感受；她同時還透露，曾使用 HTC 的蝴蝶機，稱讚是一款設計很美的手機。

小松美羽現年 33 歲，是在創作上勇於創新的新銳藝術家，日本女子美術大學短期大學部畢業，20 歲創作「四十九日」因傑出的技巧與個性得到廣大讚賞；不但入選法國「PRIX CANSON 2013」藝術獎世界前 39 名藝術家，2015 年作品天地的守護獸更被大英博物館永久收藏，除了海內外個展及群展，更積極參與各種跨領域的合作，多次在公開場合創作大型作品。