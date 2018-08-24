三大產業7月營業氣候測驗點均上揚 惟看未來半年多數「持平」

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 7 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業均同步上揚，其中製造業來到 101.74 點，月增 1.35 點，服務業為 100.43 點，月增 3.38 點，而營建業為 98.51 點，月增 0.87 點；製造業與服務業皆由下滑轉為上升，營建業則為連續 2 個月上升，不過，多數廠商看未來半年，看法多是持平。

台經院指出，儘管美國經濟表現強勁，不過，美元和利率走高已開始影響體質較差的新興經濟體，加上貿易緊張局勢升溫、新興市場金融動盪加劇，下半年全球經濟表現存下行風險。

國內方面，時序進入電子零組件傳統旺季，但受虛擬挖礦熱潮降溫、國際品牌新機拉貨效應疑慮、美中貿易戰開打等因素干擾，終端市場成長速度恐受影響，製造業廠商對未來半年景氣看法較為保守。

製造業廠商認為當 (7) 月景氣為「好」比率為 26.2%，月減 0.9 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率 20.5%，月減 2.8 個百分點，其中電子機械看好比例較高。而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，多數產業以持平看待。

服務業看未來半年 看好比例較高者是證券、餐旅業

服務業則受惠零售買氣轉強，及傳統車市旺季報到買氣活絡，使整體零售業對當月景氣看法轉好。

台經院指出，服務業對當月景氣看好比例較高者為保險業，而零售批發業則多以持平看待，但較上月轉為樂觀；未來半年看法多數持平看待，以證券業與餐旅業看好比例較高。

營建業方面，由於不動產業反映上半年回溫的遞延買氣，以及趕在傳統民俗月前的交屋潮陸續浮現，使 7 月整體市場交易優於預期。

然而，未來半年營造業景氣以持平視之，主要是雖有年底公共工程趕工潮，但工程發包款的支應仍有資金調度上的壓力，且人力作業趨緊的現象未除所致。