北美無拉繩窗簾轉換潮加速 億豐下半年營收動能增

億豐 (8464) 上半年因匯率及原物料上漲，再加上美國政府宣佈，今年實體零售商將全面轉換為無拉繩窗簾，在無拉繩窗簾轉換潮及雙逆風影響下，億豐上半年獲利較去年同期小幅衰退，而法人看好，明年隨無拉繩窗簾轉換潮結束、生產效率提升，及客製化新品推出下，億豐明年毛利率將優於今年表現，帶動獲利動能回升。億豐去年在客製化比重達 56%，固定尺寸窗簾比重則為 39%，而由於今年為無拉繩窗簾轉換期，在單價較高的無拉繩窗簾出貨成長下，將帶動固定尺寸營收比重提升，法人預估，今年固定尺寸產品比重將突破 41%，由於固定尺寸的毛利率較低，雖單價較高，但仍將影響今年的產品組合表現。



而進入下半年傳統旺季，法人預估，無拉繩窗簾出貨將持續成長，第四季占固定尺寸窗簾比重將達 90%，有望推升營收動能轉強，而無拉繩窗簾單價雖較有拉繩窗簾高出 30%，但組裝難易度也相對提升。



而在生產基地部分，法人提到，億豐柬埔寨廠第二季人數達 3500 人，最大上限可達 5000 人，目前已啟動第三期擴廠計畫，下半年將有廠房陸續完工，預計最快明年可以將入生產行列。