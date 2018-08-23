捷榮國際控股(02119-HK)上半年多賺5.9%至4340萬港元

捷榮國際控股(02119-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司收入為5.36億港元，同比增加17%，母公司擁有人應佔溢利為3178.3萬港元，同比減少0.4%，每股基本盈利4.87港仙，宣派中期股息每股0.01港元。

母公司擁有人應佔經調整溢利將為4340萬港元，同比增加5.9%，毛利為1.66億港元，同比增加18.1%。

收入增加主要是由於餐飲策劃服務業務的收入增加，其次是食品業務所產生的收入增加。

餐飲策劃服務分部的收入由截至2017年6月30日止6個月的3.523億港元增加5220萬港元或14.8%，至截至2018年6月30日止6個月的4.044億港元。餐飲策劃服務分部的收益增長，主要由於茶及速溶混合飲料在中國收益增加所緻。

食品分部的收入由截至2017年6月30日止6個月的1.053億港元增加2580萬港元或24.5%，至截至2018年6月30日止6個月的1.311億港元。食品分部的收益增長，主要由於集團定價策略及香港急凍肉類需求增加緻使急凍肉類產品銷售上升;及香港及中國急凍預製食品業務擴展緻使急凍預製食品銷售上升。

毛利額與收入相應升幅相符，毛利率由截至2017年6月30日止六個月的30.8%微升至截至2018年6月30日止六個月的31.1%。

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