420億特別股注資 國泰金旗下國壽RBC上升到325%

國泰金 (2882) 於今 (23) 日召開法人說明會，特別股 420 億元注資下，國壽 RBC(資本適足率)由去年底 309% 上升到今年上半年 325%，金融資產未實現收益為 64 億元，淨值去年底 4412 億元，略微上升到 4436 億元。國壽總投資金額 5.69 兆元，現金及約當現金 1200 億元，比重 2.1%、報酬率 0.6%；國內股票 4565 億元、比重 8%、報酬率 9.7%；國外股票 3870 億元、比重 6.8%、報酬率 13.4%；國內債券 2940 億元、比重 5.2%、報酬率 3.1%；國外債券 3.22 兆元、比重 56.5%、報酬率 4.7%；擔保放款 4360 億元、比重 7.6%、報酬率 1.9%；保單貸款 1670 億元、比重 2.9%、報酬率 5.7%；不動產 4990 億元、比重 8.8%、報酬率 2.2%，年化避險後經常性投資收益率為 4.02%，負債成本約 4.07%。



美國升息引導金融市場利率上升，影響會計課目攤銷成本 (AC) 項下債券未實現損益評價，國壽副總林昭廷分析，AC 項下投資部位會受到利率波動影響，淨值則不會，利率上升不能只看資產面，還要看負債面現金流部份，對於利率上揚態度是歡迎。



國泰世華銀淨利差 (NIM) 今年第一季 1.24%，微幅上升到第二季 1.25%，成長 1 個 bps(基本點)，海外獲利為 42 億元，年減 19%，占全年稅前盈餘比重 32.2%，上海分行將改為子行預計第三季開業。



截今年上半年，金控、銀行、壽險 ROE(股東權益報酬率) 分別為 11.6%、11.7% 以及 10.9%，然而產險、投信 ROE 超越上述數字，法人問到資本配置一事，李長庚解釋，資本配置是長期規畫，並非看短期數字，因此才會辦理 420 億元特別股增資案來充實資本，資本的確要放在高 ROE 投資上面，金控會把資產管理視為第三個獲利引擎，就是輕資本又可以與壽險、投信的投資做結合。