〈國泰金經濟調查〉8月經濟信心止穩 終止連5個月下滑 股市樂觀指數同步回升

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布 8 月國民經濟信心調查結果，其中股市樂觀指數回升至 - 22.4，風險偏好指數也反彈至 - 9.2，為 2017 年 2 月以來的最大升幅；另民眾的景氣現況樂觀指數與展望未來樂觀指數，同步出現止跌回穩走勢，分別緩升至 - 29.7 及 - 31.5，終止連續 5 個月下滑的走勢。

國泰金表示，8 月就業展望樂觀指數回溫，加上薪資上漲現況與預期指數同步出現反彈，顯示民眾對勞動市場的展望較 7 月略為樂觀。

而民眾在經濟信心支撐下，加上對未來的通膨預期，大額消費意願指數回升至 - 5.9，耐久財消費意願回溫至 - 24.3，預期下半年消費動能仍可提供經濟成長相當支撐，經濟氣候不致出現大幅惡化。

此外，在主計總處公布第 2 季經濟成長率概估值 3.29％，創下 2015 年第 2 季以來新高支撐下，民眾對經濟成長預期略有上升，民眾認為今 (2018) 年經濟成長率的平均預期值為 2.3%，但預期經濟成長率超越 2% 的比例為 76.6%，較 7 月高出 2.6 個百分點。

在通膨預期方面，則與 7 月持平，有 79% 的民眾認為，今年通貨膨脹率會超過 1.1%，平均預期值持平在 1.3%，顯示目前民眾的整體經濟信心與通膨預期並無大幅波動。

至於股市部分，國泰金表示，基本面與企業獲利支撐，股市樂觀情緒與風險偏好態度回溫。

目前美中貿易戰持續蔓延且有擴大跡象，不過觀察美、歐經濟依舊穩健，企業獲利仍優於市場預期的雙重支撐下，加上台股受惠貶值效應，一度回升至前波高點，激勵 8 月股市樂觀指數回升至 - 22.4，風險偏好指數也反彈至 - 9.2，為 2017 年 2 月以來的最大升幅。