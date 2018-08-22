拍拍貸二季報：P2P雷潮中逾期率環比顯著下降 盤前大漲近10%！

8 月 22 日晚間，拍拍貸公布了 2018 年第第二季財報。財報發布後，盤前大漲近 10%。

圖片來自富途牛牛

在 P2P 暴雷接連不斷的大潮中，拍拍貸第二季表現雖然不如曾經巔峰時期增速輝煌，但是各項指標都出現了回暖。

營業收入 10.5 億元人民幣，年增率微跌 2%，實現凈利潤 6 億元，微跌 4%。收入和凈利潤環比紛紛上漲，分別增長 14.1% 和 38.6%。凈利潤率得以改善，達到 58%，為連續四個季度以來最高值。

數據來源：公司公告、見智研究整理

公司營運成本上升趨勢得以控制，第二季共支出營運成本 5.9 億元人民幣，年增率上漲 15%，占總收入比例 56%，為連續三個季度以來的最低水平。

數據來源：公司公告、見智研究整理

貸款業務在第一季快速惡化之後，第二季出現回升，逾期率呈現同一趨勢。以發放貸款 3 個月的逾期率為例，已經從 2015 年初的 2.75% 上漲至 2018 年第第一季的 4.12%，在第二季回落至 2.18%, 公司健康程度得以迅速控制。

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經營狀況：用戶增速回暖 貸款總額與去年同期基本持平

截至 2018 年 6 月 30 日，累計註冊用戶和累計借款人數的環比增速紛紛略有回暖，分別增長 9% 和 10%。

數據來源：公司公告、見智研究整理

第二季拍拍貸貸款總額為 167.6 億元人民幣，與去年同期基本持平; 活躍借款人數由 2017 年第第三季的最高值 450 萬人下降到 325 萬人 ，下降幅度達到 28%，但較上第一季有所回升。與此相伴的是，同期復借率年增率持續上升，但較上第一季下降。在公司看來，好的方面是復借用戶占比高，用戶借貸歷史數據充足，有利於平台對用戶行為持續監控；壞的方面是用戶重複借貸可能意味這借款人的財務周轉狀況持續惡化，未來發生壞帳的機率可能提高。

數據來源：公司公告、見智研究整理

股價走勢：上市後四天即破發 股價僅剩發行價的 40%

拍拍貸成立於 2012 年 6 月 6 日，主營 P2P 網路借貸業務，於 2017 年 11 月 10 日以每股 13 美元的發行價在美國紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼 PPDF.N。

上市兩天後達到最高價 13.68 美元，至此開始就跌跌不休，上市四天即破發，最低價達到 3.82，昨日收盤於 5.19 美元，破發幅度 60%。

數據來源：Wind、見智研究整理

不止拍拍貸一家股價慘不忍睹，目前在美國上市的 7 家中國網路借貸公司的股價只有一個主題：跌。

數據來源：Wind、見智研究整理

在今年 6 月，見智研究曾經就網路借貸行業的現狀與未來撰寫過深度研究報告「網貸迎接至暗時刻：備案、獲客、壞帳、資金成本壓頂，誰能向死而生？」一文，對於網貸行業面臨的監管、經營和財務風險進行了剖析。發文之後，P2P 暴雷潮就洶湧而來，雖然目前 7 家上市公司正常經營，但是面對懸而未決的備案和喪失信心的用戶，網貸行業仍然在寒冬之中。

據最新消息，根據國家網路金融風險專項整治領導小組的整體部署和工作安排，網路借貸專項整治辦公室近日公布了統一的檢查標準和問題清單，組織各地網貸機構開展自查自糾，行業協會開展自律檢查，邊查邊整，即查即改，為後續常態化監管奠定基礎。

檢查結束後，各地網貸整治辦將會綜合各方檢查結果，提出分類處置安排並組織實施。對檢查合規的機構，接入網路借貸資訊披露和產品登記系統，加入網路金融協會。經過一段時間運行檢驗後，條件成熟的機構可按要求申請備案。基本合格的機構要制定整改計劃，達不到整改條件的機構制定良性無風險退出方案，並按穩妥有序原則確定退出時間安排。