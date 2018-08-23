〈財報〉續沃爾瑪 Target顯示零售商的未來是網路實體混合

美國零售商 Target (TGT-US) 公布了最新季度財報。其中，業績超出預期，包括在線銷售增長 41% 的佳績，使股價週三 (22 日) 上漲 3.21% 來到 85.94 美元。

Target 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Target 的成功部分歸功於強勁的消費經濟，而其 70 億美元用於改造網路銷售的投資也幫助了這次佳績，上季的在線營收成長 40%。

這次財報成績是該公司 13 年來最強勁的一次同店比銷售增長，而很大一部分歸功於網路在線銷售的激增，如 7 月份與亞馬遜 Prime 日合作舉辦的一日促銷。

Target 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 為 1.47 美元，超過預期的每股 1.40 美元。

營收同比增長 7%，至 177.8 億美元，超過預期的 172.8 億美元。

同店銷售增長 6.5%，高於分析師預期的 4%。

在實體店部份，Target 也並不馬虎，首席執行長 Brian Cornell 表示，本季度看到了「前所未有的流量」。該公司除了投資於電子商務業務外，也在實體店下功夫重塑地點、開設新的小型商店、以及改善其內部品牌。

擁有 Target 股票的 Centerstone Investors 的首席信息長 Abhay Deshpande 表示，流量繼續超出市場預期，而 Target 的基本盤已顯示它在數位時代的重要品牌地位。

該公司上調了今年的展望。預計每股純益在 5.30 美元到 5.50 美元之間。進入假日季節，它正在試圖利用 Toys R Us 破產關閉，所留下的玩具和嬰兒市場空缺。分析師預計它將佔據尿布和遊戲等產品的大量市場份額。