長線資金持續抄底A股意味著什麼？

今年來我們的A股市場可謂是熊冠全球，年初一直下挫到現在，連個像樣的反彈都沒有，而國內普通散戶近期卻在一致悲觀預期下交出手中廉價的籌碼，相反的是一些成熟資金卻是在持續買買買，形成了極大的反差。

那麼，為什麼近期頻頻傳出社保、保險和滬（深）股通等成熟資金在持續抄底A股的消息？在財華社看來其實最大的原因就是這些“成熟”的資金都比較理性，因為整個市場的優秀公司價格嚴重低於價值了，這就好比投資者用5元買到了價值10元的產品。所以，這也就不難解釋為什麼現在成熟資金在不斷的加倉A股了。

具體看，險資方面，近期據一家大型中資保險公司內部人士透露，自上證指數下探至2700點以來，在接連3個交易日內，該公司已累計加倉數十億資金，主要買入滬深300指數、中證500指數。這還只是一家保險資金，就在短短三個交易日就加倉數十億資金，可見力度之大。

另外，我們看看滬（深）股通數據，近一個月基本都是在持續買入狀態，滬股通近一個月淨流入236.65億元（人民幣，下同），深股通近一個月淨流入111.95億元。就光8月21日滬股通淨流入約18.3億元，深股通淨流入約12.2億元，總體來看近期深（滬）股通資金基本上是在大手筆持續買入。

（圖片來源：東方財富）

再來看看這些資金集中都買了哪些公司的股票，據保險資金透露他們除過買入滬深300指數、中證500指數外，還分別買入了金融股，每家的加倉規模都有數億元。另外據滬（深）股通每日數據披露，這些資金流入最多的還是在業績穩定的績優股上面，就拿8月21日數據看滬股通中資金淨流入最多的是貴州茅台，淨流入4.66億，其次為伊利股份、恒瑞醫藥、招商銀行。深股通中資金流入最多的是五糧液，淨流入4.12億，其次為海康威視、平安銀行、雲南白藥。

（圖片來源：公開資料整理）（圖片來源：公開資料整理）

綜上所述，成熟的大資金都看到A股存在的機會，持續在市場買買買，而國內普通投資者卻在拋出手中廉價的“籌碼”，實在令人惋惜，希望看到這篇文章的讀者可以有所啟發，保持理性，堅定價值投資。

作者：鄭鵬超

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)