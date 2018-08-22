業績不及預期，上海家化開盤跌停

今日早盤，一隻白馬股迅速跌停。定睛一看，竟然是日化行業領導品牌上海家化（600315.CN）。究竟發生了什麽，讓市場急不可耐地要抛售出清？

上海家化股價走勢 圖源：同花順

上海家化中期業績不及預期

上海家化是中國日化行業歷史悠久的民族企業之一，專註於美容護膚、個人護理、家居護理三大領域，旗下品牌包括佰草集、美加淨、六神、玉澤、雙姝、啓初等。通過差異化的品牌定位覆蓋不同年齡和消費層次的消費需求，採用線上與線下相結合的銷售模式，借助持續不斷的產品創新，上海家化已成為國内擁有一定影響力的本土品牌公司。

2018年上半年，公司實現營收 36.6 億元（人民幣，下同），同比增長 9.3%，歸母淨利潤 3.17 億元，同比增長 40.9%。乍一看，業績還算不錯，但仔細揣摩，發現公司主營業務幾乎沒有增長，扣非歸母淨利潤 2.4 億，和上年持平，且現金流呈負增長。看到這里，或許也就能解釋今天的大跌了，畢竟這個業績和當時市場預期的還是有差距的。

而在成本開支上，上海家化上半年各項費用增速大於營收增速。營業成本、銷售費用、管理費用、財務費用分别為12.97億元、16.07億元、4.91億元、0.39億元，增速13.32%、11.37%、2.6%、112.57%，在一定程度上侵蝕淨利潤規模。對於快消品公司而言，如果能做到精細化管理，利潤可通過控製銷售費用實現增長。很明顯，上海家化在這方面做的併不到位，特别是顯著增長的銷售費用，佐證了公司在營銷方面的投入和產出未成比例。

雖然業績不達預期，但在市場方面，上海家化可圈可點。根據尼爾森市場研究公司的線下零售渠道數據，六神品牌在多個品類佔據市場領先地位，且市場份額同比均有不同程度的增長。其中，六神花露水2018年1-6月市場金額份額為75.3%，同比增加2.5個百分點，是花露水品類的絕對市場領導者，也是沐浴露品類唯一進入前五的國產品牌；佰草集品牌在

2018年1-6月護膚彩妝百貨渠道主要品牌市場份額排名第11位，市場份額為2.6%；美加淨品牌是大眾手霜品類的領導者，2018年1-6月市場金額份額達到12.5%，位居第一。

展望未來，我國化妝品行業景氣度較高，家化旗下佰草集、玉澤等品牌拓展空間較大，如果能繼續下沉至三、四線城市，實現業績增長不成問題。

作者：董虹

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