〈財報〉瑞聲科技上半年淨利降逾16%遜預期 股價創52週新低

瑞聲科技 (2018-HK) 今 (22) 日午間發佈上半年業績，營收、淨利雙雙下滑，淨利更年減 16% 之多，遜於市場預期。

業績公佈後，瑞聲股價應聲重挫逾 10%，低見港幣 78 元，創 52 週新低。截至發稿，瑞聲跌幅收斂至 4.243%，報港幣 83.5 元。

圖：新浪科技

瑞聲上半年收入為人民幣 84.24 億元，年減 2.5%。毛利為人民幣 30.95 億元，年減 12.6%。毛利率為 36.7%，年減 4.3 個百分點。純利為人民幣 17.78 億元，年減 16.4%，遜於市場預期。每股盈餘為人民幣 1.46 元，擬派發中期股息每股港幣 0.40 元。

公告顯示，2018 年上半年，隨著智慧手機滲透率日漸趨近飽和，全球智慧手機出貨量同比下降了 2.4%。市場相對疲弱，特別是第二季智慧手機銷量低於預期，抵消了公司第一季所取得的年增長，對瑞聲上半年的業務表現造成了短期的影響。

受惠於產品結構的優化，儘管 2018 年上半年整體市場疲弱，聲學銷售額仍實現 4% 的年增長率。雖然受話器和揚聲器的銷量在 2018 年上半年下降，但由於揚聲器模組的出貨量和平均銷售價格的上漲，揚聲器模組銷售額增長超過 16%，帶動聲學板塊業務整體上升。

然而，2018 年上半年，觸控馬達和精密器件／結構件業務收入為人民幣 34 億元，年減 17%。但隨著客戶組合的多元化和規格週期升級帶來的觸控馬達和精密器件平均售價及出貨量上升，公司相信能有效提升該業務分部的毛利率水準。

此外，瑞聲為晶圓級玻璃 (WLG) 混合鏡頭和塑膠鏡頭建造了獨特的先進高效製造系統。2018 年上半年此分部的收入來自塑膠鏡頭，銷售額為人民幣 2.41 億元。公司塑膠鏡頭的 2000 萬月產能已達到滿產，更具規模的擴充正在進一步實施。

公司認為，在產能擴張的同時，產品良率和利潤率將持續提升。積累於塑膠鏡頭的生產經驗和產能，將助力 WLG 混合鏡頭順利拓產。

展望未來，下半年是智慧手機行業的傳統高峰期，將迎來更多新旗艦機型發佈問世。事實上，安卓 (Andriod) 客戶已從今年上半年開始不斷尋求產品突破，公司的先進解決方案已在市場上獲得了廣泛的關注。安卓客戶對公司業務所帶來的收入和利潤貢獻比重將持續取得增長。

瑞信此前發表研究報告指出，手機設備股第二季業績需留意蘋果為第三季的補貨情況、Android 設備的毛利壓力，及人民幣貶值的問題。

瑞信預期，大部份的相關股份業績只達預期下限，當中只有 ASM 太平洋 (0522-HK)、比亞迪電子 (0285-HK)、三安光電 (600703-CN) 及立訊精密 (002475-CN) 符合預期 / 略勝預期。

該行還預期，瑞聲第二季的收入年跌 6%，純利跌 13%，主因受蘋果影響，同時下調 2018-2020 年的每股盈利預測 4-12%，以反映均價壓力。目標價從港幣 134 元降至港幣 122 元，評級維持「跑贏大盤」。