深圳國際(00152-HK)上半年少賺17.74%至8.91億港元

深圳國際(00152-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，集團錄得收入約53.46億港元，較去年同期增長約20.99%；股東應佔盈利約8.91億港元，較去年同期減少約17.74%。每股盈利0.44港元，不派息。
公告稱，期間集團主營業務收入及除稅及財務成本前盈利分別較去年同期上升18%至49.45億港元及12%至26.59億港元，主要由兩大主營業務物流業務及收費公路業務的收入及盈利增長帶動。於本期間，物流業務的業績取得理想的增長，收入及股東應佔盈利分別較去年同期上升4%至港幣13.17億元及51%至港幣1.87億元，主要受惠於港口業務的業務量顯著增長，以及綜合物流港業務及深國際康淮電商中心帶來新的收入及利潤貢獻所帶動。
同時，於本期間集團股東應佔盈利較去年同期下降主要由於人民幣於期內貶值，產生匯兌虧損1.06億港元，導致集團財務成本淨額較去年同期大幅增加58%。預期人民幣匯率仍然會持續波動，集團將繼續密切關注人民幣匯率的走勢，並因應匯率市況適時採取降低外匯風險的可行措施。
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