〈財報搶先看〉券商審慎看待瑞聲、小米次季業績 監管恐拖累小米遊戲收入

瑞聲科技 (2018-HK) 及小米 (1810-HK) 將於明 (22) 日公佈第二季業績，基於已公佈業績的同業表現不盡理想，券商對瑞聲和小米業績看法相對保守。

小米第二季出貨量年增達 51%，雖較第一季增長放慢，券商仍看好公司收入可季增約 14% 至人民幣 392 億元。不過，目前市場上僅摩根大通預測小米第二季獲利，預料小米遊戲收入將如同業般放慢，經調整獲利與上季持平，約賺人民幣 17 億元。

摩根大通指出，小米硬體出貨量增長理想，但市場更為關注互聯網服務收入，隨騰訊、網易上季遊戲變現能力受制監管轉變，料小米遊戲收入也會受累，但相信廣告收入可隨活躍用戶增加，減輕影響。另外，印度盧比期內兌人民幣貶值約 5%，將帶來匯兌損失。

至於瑞聲科技，多間大行上月均下調瑞聲目標價。瑞信預期瑞聲第二季的收入年跌 6%，純利跌 13%，主因受蘋果影響，同時下調 2018-2020 年的每股盈利預測 4-12%，以反映均價壓力。目標價從港幣 134 元降至港幣 122 元，維持「跑贏大盤」評級

里昂則將瑞聲 2018 至 2020 年盈利預測分別下調 8%、7% 及 6%，評級由「跑贏大盤」降至「跑輸大盤」，目標價由港幣 120 元降至港幣 100 元。

該行預期瑞聲次季收入將年跌 4%，季跌 9%，而 2018 財年收入則預期年增 10%。 市場目前仍預期公司次季收入可年增 11%，全年則預期增長 19%，不過該行相信公司仍面對下行風險。

德銀也將瑞聲目標價由港幣 148 元降至 130 元，降幅 12%，維持其「買進」評級。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，多檔科技股在公佈業績後均積弱不振，呼籲投資者除了基本面仍然不俗的騰訊 (0700-HK) 外，需謹慎投資其他科技股。

瑞聲和小米今 (21) 日股價開高走高，截至發稿，小米上漲 3.524%，報港幣 17.04 元；瑞聲漲 7.098%，報港幣 86 元。