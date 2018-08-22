有這樣的老闆，真的很不幸！經理人大調查：6 成員工最痛恨一種主管

文 / 《經理人月刊》陳彥丞

請上班族列出一份討厭的黑名單，主管經常榜上有名。為什麼上班族總是對主管諸多抱怨？

其中一個原因，也許是他掌握了加薪、升遷的生殺大權，但是你揣摩他的心思、了解他對你的期待，試圖達成他的要求時，卻總不能盡如人意。另一方面，也許真如《遇見壞上司，笑著活下去》作者崔京椿所言，世界上有 90% 是壞主管。「好主管」可說是稀有動物，我們經常要面對的是一群難以相處的壞主管。

現實中，職場真的是如此殘酷嗎？

為了證實這個答案，《經理人月刊》在網路上進行問卷調查，希望能了解工作者的心聲。回收 2299 份有效問卷之後，我們發現只有 12% 的人，職涯裡沒有遇過壞主管，這也證明不理想的上司，的確是多數上班族面對過的痛苦問題。

職場最常見的壞主管：控制狂型上司

我們在問卷當中，試圖進一步釐清哪些舉止會被認為是壞老闆。為了作答方便，我們事先整理出 6 種壞主管的典型，控制狂型、小心眼型、慣性批評型、搶功勞型、優柔寡斷型以及情緒勒索型。

在 2299 份有效問卷中，僅有 140 人選擇「其他類型」的選項，代表此 6 種類型應涵蓋 9 成以上的壞主管舉止。

最後的統計結果顯示，職場上最常見的是控制狂型主管，占了 41.6%，接著是小心眼型（37.9%）和搶功勞型（35.1%）。

最多人討厭的類型，為小心眼型的主管，最少人的是情緒勒索型，可以得知大多數的下屬，都不喜歡主管在背後搞小動作，阻礙自己的職涯發展，但是利用交情提出要求的主管，也許比較不會視為壞主管。

不過，比起幾乎每一位工作者，都有遇過壞主管的經驗，更殘酷的是，儘管有近 6 成的人，曾經正面向主管反映，好一點的結果是對方短暫改變，過了不久還是故態復萌，甚至事情無法解決，還被貼上負面標籤，成為主管的眼中釘。

不只惹人厭，還會剝奪員工動力

近半數的問卷受訪者，礙於想累積年資、需要薪水的原因，繼續留在原本的崗位。《和主管相處的技術》就提到，這時候對主管的不安，會逐漸轉移到對環境和自我的不安，像是感到被孤立、缺乏認同感，以及認為工作成果一無所獲。

網路調查也試圖找出壞主管對工作品質的影響。接近 60% 的人，會覺得工作毫無成就感，並且失去動力，51.4% 的人則會出現憤怒或低落的情緒，僅 4.3% 的人，認為壞主管對他的工作效率或品質，沒有任何影響。

《別讓混蛋老闆綁架你》解釋，這些反效果，可以視為工作者以消極的方式，回應不合理的從屬關係。

舉例來說，主管對你的每一個提議都說「不」，導致你開始逃避他，不想請教他的看法，卻因此換來績效很差的評語，惡性循環之下漸漸失去工作動力。

既然忍耐或消極反抗，最後消耗的只是自己，那麼向上管理仍然有其必要，管理大師彼得 ‧ 杜拉克（Peter Drucker）就曾經說過：

「你無須喜歡或欽佩你的主管，你也不需要痛恨他。但是，你必須要管理他，好讓他變成你達成目標、追求成就及獲致個人成功的資源。」

和主管相處的模式，是取得資源、成就的關鍵，如果能抓緊這 90% 工作者都有的困擾，就是邁向成功的機會。因此，壞主管不是不能解，而是要用對方法，找出聰明的相處之道。

了解壞主管「病因」，才能對症下藥

另外，要提醒每一位工作者，或許有一天你也會升上主管的位置。但《上下管理，讓你更成功》就指出，人們通常是從自己看見的事情中學習，當遇到一位壞主管，卻發現對方在組織裡不斷升遷時，便會想要參照他的做法，變成過去抱怨對象的翻版。

既然我們都不想要再遇到壞主管，也不應該成為他人的壞主管，最好的做法是從自己做起，把這些不好的體驗當成前車之鑑，重新思索管理的方式。像是你曾遇到一位大小事都不願意放手的主管，導致你總是綁手綁腳時，未來就要告訴自己學習授權。

調查方法 / 網路問卷

調查期間 / 2018 年 7 月 5 日 ~ 7 月 16 日

有效問卷數 / 2299 份

資料來源 / 經理人月刊

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 8 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 8 月

更多精彩內容請至 《經理人月刊》