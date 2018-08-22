叫我第一名 基隆房價彈最高

【文 / 住展雜誌】

今年以來，有人說房市觸底反彈，有人卻說還在打底階段，顯示外界對房市現況與前景看法並不一致。而從今年第二季房價來看，「混沌未明」似乎是唯一解釋……

據住展雜誌統計，北台灣各縣市Ｑ２新成屋、預售屋房價強弱有別，新北市、基隆市房價逆勢上揚，表現最為亮眼，但台北市、桃園市、新竹與宜蘭地區則走跌，其中又以宜蘭跌幅較大。

基隆、新北 北台灣最強

今年北台灣Ｑ２房價，以基隆市走勢最為凌厲，Ｑ２成交均價走高至十九點六萬／坪，季漲幅約二％，中止連二季下跌。基隆房價走升的原因，主要是新釋出的建案賣價較高，以及高價景觀住宅案拉抬，其餘建案因買氣平淡，價位多維持平盤不變。

新北市Ｑ２房價來到三八點二萬／坪，較上一季漲約○點五％，但若與去年同期相比，則小跌約一點八％。漲幅較明顯的行政區如汐止、永和、新店等地，因今年來買氣穩定，新案售價持續走高。

雖然新北市Ｑ２房價反彈，但最新房價與一三年Ｑ１時期相同，等同房價回到五年前同樣水位，走勢稱不上強勢，僅能算弱勢反彈。

北市、桃園 緩跌卻破底

與新北市相比，台北市新成屋、預售屋市場價格相對疲軟。北市Ｑ２為八二點五萬／坪，較Ｑ１下跌○點四萬／坪、季跌幅近○點五％；若與去年同期相比，年跌幅約一點四三％。

雖然北市近一年來房價跌幅相當小，幾乎接近無感的地步，但其實已經創下反轉以來新低、且連續二季破底。主因是北市房市基調不變，Ｑ２新開賣的建案頻創高價，銷售已久、或是餘屋案則再微幅讓利，以中正、松山、內湖、南港等區餘屋讓利幅度稍大。

桃園Ｑ２房價為二二點二萬／坪，較上季下跌近○點九％；與去年同期相比，則僅跌約○點四九％。近一年來桃園房價呈現緩步下滑的格局，雖然Ｑ２跌幅不大，但成交均價已創下修正以來新低，與北市連袂破底，是北台灣房價最弱的縣市。

近一年房價 僅新竹上漲

新竹地區Ｑ２房價回落至二二點六萬／坪，較Ｑ１下挫○點四萬／坪，季跌幅約一點七％。雖然新竹房價中止連三季上揚，但近一年來房價仍上漲約二點七％，是近一年來北台灣房價最強勢的地方。

宜蘭房價則已進入補跌階段，Ｑ２房價進一步挫低至二一點六萬／坪，季跌幅約三點一％，年跌幅擴大至約九％。北台灣其他縣市花了三到四年，房價跌幅約一成左右，但宜蘭只花不到一年，就已經跌了快一成，補跌現象已經確立。

整體來看，北台灣新建案價格仍維持盤整修正的趨勢。在房價修正期間，通常被視為買方市場；不過，由於低利率、資金成本不高，目前價格決定權似乎仍握在賣方手上，要降價、或者拱價，賣方主導性高於買方，這與過去經驗大相逕庭，也成了台灣房市的詭異新生態。

本文摘自 2018 年 8 月 5 日出刊之《住展雜誌》436 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「獵地狂潮襲捲北台灣」、「三鶯線潛力站出來！」、「A7 重劃區躍居房市新寶地」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 436 期

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