舜宇回購救股價 花旗重申買進 股價漲幅擴大至9.5%

舜宇光學 (2382-HK) 回購救股價，加上花旗重申「買進」，股價今 (21) 日開高走高，截至發稿，漲幅已擴大至 9.535%，最新報港幣 95.35 元。

圖：新浪財經

舜宇宣佈，公司於 8 月 20 日股東依照一般授權，按每股最高港幣 84 元及最低價港幣 83.3 元，回購公司 15 萬股，總代價港幣 1257.6 萬元，以現金撥付。已回購股份相當公司已發行股本 0.0137%。公司註銷股份後，已發行股份總數將減少至 11.0 億股股份。

據今年 5 月股東大會的一般授權，舜宇可依據購回授權，購回不多於當日已發行股本的 10%，即 1.09 億股。

舜宇股價自今年 6 月高位港幣 173 元極速滑落近 5 成，昨 (20) 日收報港幣 87.05 元，逆市跌 1.69%。董事會認為，當前股價偏離公司價值，直至一般授權屆滿，公司可能根據市況作出進一步的購回，惟須視一般授權之可行性而定。

此外，花旗發表報告，重申舜宇「買進」投資評級，及目標價港幣 168 元。報告指出，舜宇旗下手機鏡頭及車載鏡頭表現可持續強勁，相信可抵銷手機鏡頭模組業務放緩因素；旗下手機鏡頭業務如期跑贏同業，料今年相關業務銷量增長可達 45% 至 50%，車載鏡頭業務也正在回升。

花旗認為，舜宇旗下手機鏡頭模組業務上半年表現，受到雙鏡頭商業化應用、外匯損失及調整生產效率所拖累，並估計隨著 3D 感測應用下，三鏡頭模組可成今年下半年成業務推動力。