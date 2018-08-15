舜宇蒸發300億市值 2大罪魁禍首造成業績大跳水

舜宇光學 (2382-HK) 上半年營收人民幣 119.98 億元，年增 19.66%，淨利潤人民幣 11.8 億元，年增 1.77%。這是公司自 2009 年以來創下的最低業績增速，遠低於市場預期。

業績公佈翌日 (14 日)，舜宇股價跌幅高達 24.11%，市值蒸發超過港幣 300 億元。今 (15) 日舜宇開高走低，截至發稿，跌 1.034%，報港幣 90.95 元。

圖：新浪財經

市場將舜宇業績增速大跳水歸因於：1、毛利率下滑；2、人民幣貶值，產生約 2 億匯兌損益。

〈毛利率下滑〉

綜觀舜宇財報，上半年公司毛利率約 19.4%，較去年同期下降約 1.2 個百分點。其中，光學零件、光電產品及光學儀器毛利率分別為 42%、9.4% 及 38.3%，3 大業務毛利率較去年同期均出現下滑。

舜宇的下游主要為國內智慧手機生產商，其業績與整個智慧手機行業的發展息息相關。隨著人口紅利消退，智慧手機市場在高速發展後邁入飽和，由增量轉存量競爭，去年中國智慧手機出貨量首次出現下跌。

2018 年上半年，中國手機市場出貨量 1.96 億部，年減 17.8%。其中，智能手機出貨量為 1.85 億部，年降 17.8%。

隨著手機銷量下跌，產業鏈上不少公司今年的業績都不太好。主營攝像頭模組的丘鈦科技 (1478-HK) 今年上半年預計錄得虧損。

富士康母公司鴻海 (2317-TW）第二季淨利潤約新台幣 175 億元，低於市場預期。在業績披露之後，公司股價已連續 2 個交易日下滑。

〈匯損 2 億〉

財報顯示，因人民幣兌美元貶值，舜宇外匯虧損淨額約人民幣 2.01 億元，主要是由 2018 年 1 月 23 日發行的 6 億美元債券產生。

2018 年 1 月 23 日以來，人民幣兌美元貶值超過 7%。隨著人民幣貶值，公司融資成本變高，也意味著公司未來需要用更多的人民幣才能償還同等價值的美元債。

舜宇中期業績不理想，多家券商調低目標價，德銀降至港幣 138 元，重申「買入」評級；大摩狠砍 37%，至港幣 120 元，評級降至「大市同步」；野村降至港幣 135 元，評級降至「中性」。

花旗則表示，舜宇光學已將其 2018 年手機鏡頭增長目標從 30-50% 上調至 45-50%，該股大跌是市場對「暫時性的疲軟」反應過度，因為匯兌損失是上半年利潤令人失望的主因。