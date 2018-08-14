舜宇光學單日爆跌逾24% 港明星科技股市值蒸發近2500億

科技股公佈業績後遭市場洗倉式瘋狂拋售，舜宇 (2382-HK)、閱文 (0772-HK)、騰訊 (0700-HK)、瑞聲 (2018-HK)、金山軟體 (3888-HK) 等全線重挫。截至發稿，幾大香港明星科技股市值共蒸發近港幣 2459 億元。

舜宇光學、金山軟體和閱文集團盤中大跌 24.03%、18.72%，14.7%，一度佔據主板跌幅榜前 3 名。照此跌幅，這 3 大股票市值分別蒸發港幣 325.9 億元、42.32 億元和 88.85 億元。其中，作為恆生指數成分股的舜宇，對指數貢獻為 - 67 點，為指數貢獻最差的個股。

舜宇光學股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

追根究底，香港科技股股價大跌原因，就是業績不理想。

舜宇光學昨 (13) 日公佈的 2018 年上半年業績報告顯示，公司期內實現收入人民幣 119.76 億元，年增 19.4%。但歸屬於母公司股東之凈利僅增長 1.8% 至人民幣 11.8 億元，低於市場預期。此外，公司還宣佈不派發中期股息。

事實上，各大行在舜宇中期業績公佈前就已經預測到公司業績不會太理想。中金於 7 月發表的研究報告預計，舜宇上年盈利年增 24% 至人民幣 14.4 億元，低於市場預期約 8%，給予舜宇港幣 190 元目標價。

德銀也預計舜宇短期毛利將承壓，將舜宇目標由港幣 170 元下調至 158 元。但就目前的情況來看，各大行給出的目標價還是太過樂觀。

金山軟體的業績也出現大麻煩，該公司 2018 年中國遊戲市場 (包括手遊市場) 相對滯緩，公司面臨手遊市場日益激烈的競爭，於 2018 年 6 月 27 日正式發佈的《雲裳羽衣》，尚未達到預期的表現。而公司的旗艦遊戲《劍網 3》預計在 2019 年初發佈。

考慮到《劍網 3》的預估商業發佈時間、《雲裳羽衣》達到預期的表現需額外時間、CDN 推廣愈發激烈的競爭及在辦公軟體業務研發上的投入，故預計下半年經營業績將繼續面臨壓力且公司或會於截至 2018 年 9 月 30 日止 3 個月，甚至於 2018 年財政年度取得虧損。

金山表示，展望 2019 年，隨著《劍網 3》的首次推出、雲業務及辦公軟體及服務以及其他業務的持續穩定發展，公司期待於 2019 年整體表現將有所改善。

不過，從金山今日的股價表現來看，部分投資者顯然沒有耐心等到 2019 年。

相較於上述 2 家公司，閱文集團在業績方面的壓力明顯小了很多。閱文集團上半年收入達人民幣 22.83 億元，年增 18.6%。毛利為人民幣 11.96 億元，年增 24.4%。期內毛利率由去年同期的 50.0% 增長至 52.4%。公司權益持有人應占盈利為人民幣 5.058 億元，年增 138.6%。

按理這樣的業績表現不會導致股價登上跌幅榜前 3 名，唯一可以解釋的理由就是閱文集團擬以約 155 億元收購新麗傳媒 100% 股權。

市場似乎並不認同閱文集團的這筆收購，原因是若以人民幣 155 億元給新麗傳媒估值，意味著新麗傳媒的靜態本益比超過了 42 倍，這筆收購並不划算。新麗傳媒於 2016 年度及 2017 年度除稅後純利分別為人民幣 1.61 億元及 3.76 億元。

騰訊明 (14) 日將公佈上半年中期業績，瑞聲科技業績則在下週三 (22 日) 登場。騰訊業績的好壞，勢將牽動科技股是否止跌，同時也期待瑞聲科技別再補刀。