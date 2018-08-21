國泰君安：龍光地產高增長高回報灣區龍頭闊步向前

（中國/香港，2018年8月16日）著名投資銀行國泰君安發表有關龍光地產控股有限公司（「龍光地產」或「集團」，港交所股份代號︰3380）的研究報告，指出集團豐厚的優質土儲將會持續支撐強勁的業績表現，業績確定性高。同時，公司海內外融資管道持續順暢，財務穩健，高分紅派息超出市場預期。維持“增持”評級，目標價15.7港元。

國泰君安指出，集團目前土儲總貨值已達人民幣6,412億元，土地儲備優質豐厚，其中81%位於粵港澳大灣區，將充分受益於大灣區未來經濟發展及人口持續流入。戰略性佈局環上海一小時生活圈，培育新的銷售增長點。

報告同時指出，集團的海內外融資管道順暢，財務狀況健康。境外銀團貸款、境內公司債券、海外債及供應鏈ABS 等多元融資管道維持了較低的融資成本，加權平均借貸利率僅6.0%，淨負債率較17年底下降了1.6個百分點。融資成本上升的行業環境對於公司的利潤率的影響不大。結合集團的銷售均價仍遠高於土地儲備的綜合成本，未來盈利能力確定性高。

此外，龍光地產目前已售待結貨值約達人民幣474億元，預計2018年下半年可結算人民幣262億元，已鎖定2018年收入的90%，業績確定性非常高。而若順利完成2018年銷售目標人民幣700億元，亦可基本鎖定2019年業績的八成。集團同時加派特別股息，2018 年中期及特別股息合計對應年化分紅率高達8%。該行預計龍光地產2018及2019 年核心淨利潤約分別為人民幣70.71億元及100.72億元，同比大幅增長53%及43%。後續隨著大灣區規劃的出臺及交通互通互聯，將直接利好公司未來發展，維持目標價15.7港元。

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