投資人擔憂加上美元走強 弱勢新興市場反而不利黃金

人們對土耳其貨幣危機會蔓延到其他新興市場或是歐洲的擔憂，並沒有給投資人帶來太大影響？看看黃金就知道了。

這原本應該是經典的避險交易，當世界出現分崩離析大事時就應進場買進，但黃金價格一直在下跌。

自 2017 年 1 月以來黃金價格首次低於每盎斯 1200 美元，比今年的最高點 1365 美元低了 13%。何以致之？

當美元疲軟時，黃金表現最佳。通常此時投資人會真正意識到黃金作為另類貨幣的價值，而不僅僅是貴金屬。

但由於聯準會提高利率並預計今年還將升息兩次，美元一路飆升。強勁的企業獲利和穩健的經濟成長也有所幫助。

《CNNMoney》分析指出，當投資人害怕時，黃金的表現總是不好。在 1997-1998 年亞洲新興市場崩盤和 2008 年金融危機期間，黃金價格暴跌，美元反彈。

Capital Economics 大宗商品經濟學家 Simona Gambarini 在報告中寫道，只要美元繼續炙手可熱，黃金可能繼續失去力道。

她指出，「我們認為美元 2019 年將繼續保持強勢，因此黃金價格在此之前不會有大幅回升。」

最近下跌的不僅僅是黃金。銅和其他經濟敏感商品也走跌。這可能表明投資人擔心全球其他地區的經濟狀況，即使美國經濟持續成長也一樣。

Kingsview Asset Management 投資組合經理 Paul Nolte 寫道，「商品價格隨著黃金價格下跌，表明定價壓力不足。」

Conning 全球首席投資策略師 Rich Sega 同意這一評估。目前，弱勢的新興市場對銅、黃金和其他金屬來說是一件壞事，而不是買進的理由。

Sega 表示，「一般來說，由於需求疲軟，大宗商品價格已經走軟。通膨擔憂已經緩解。」雖然價格開始回升，但很少有經濟學家擔心通膨會很快就會失控。

對川普政府關稅的持續擔憂也可能使銅和黃金價格也受到抑制。

Sega 補充，由於地緣政治原因，黃金通常往往是一種避險交易，不必然是經濟原因。他指出，美國和北韓關係的改善以及近期中東緊張局勢的緩和使黃金的吸引力降低。

因此，雖然恐慌可以激勵人們湧向黃金，但它必須是一種特定形式的恐懼。然而，目前這種恐懼並不存在。