「川普經濟」、強勢美元 如何摧毀金價？

黃金價格在上週跌至 19 個月低點，而本週將有諸多造成價格波動的因素，包含美中貿易談判、全球央行年會與 7 月聯準會 (Fed) 會議紀要，這些事件都將影響美元強度，進一步左右黃金走勢。

數據顯示，COMEX 黃金期貨在 8 月 16 日一度跌至每盎司 1171.60 美元，週一上午則稍微回升至每盎司 1191.50 美元。黃金價格今年跌幅已達約 13.5%，進入修正區域。

黃金期貨過去一週價格走勢

當美元上漲時，會造成黃金價格受壓走跌，分析師認為，美元今年的強勁態勢，主要因為「川普經濟」(Trumponomics)，美國政府通過稅改政策並提升支出，另一方面，聯準會 (Fed) 則持續進行升息。

此舉代表著，川普政府正在實施寬鬆的財政政策，但聯準會追尋緊縮貨幣政策，布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 近期的報告指出，「緊縮貨幣政策與較寬鬆的財政政策為貨幣的持續成長動能，此為美國追求的政策組合。」

BBH 報告指出，資本因此湧入美國，財政部資料顯示，外資在第 2 季購入了 4174 億美元的美國資產。意味著，目前的經濟政策對外資極具吸引力，推升美元漲幅。

影響黃金價格因素

美國經濟數據

美國將在本週三公布 7 月成屋銷售年化總數，預估值將為 545 萬戶，前期為 538 萬戶，而週五將公布 7 月耐用品訂單月增率，但分析師認為，此數據對黃金市場將不會帶來顯著影響。

聯準會 7 月會議紀錄

聯準會將於週三公布 7 月會議記錄，投資者可關注委員的討論觀點，個委員對於通貨膨脹、貿易糾紛與財政政策的看法，將顯示他們的潛在情緒，以及是否認為該行面臨暫緩升息的壓力。

全球央行年會 (Jackson Hole Symposium)



聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週五於全球央行年會發表談會，投資者將關注未來政策發展。市場認為聯準會在 9 月升息 1 碼的機率超過 90%，而 12 月再次升息的可能性為 60%。如果這些預期發生變化，美元將受到嚴重影響，任何較鴿派的言論都可能導致美元大幅走低並支撐黃金。

美中貿易談判

美國和中國將在 8 月 22 日和 23 日進行貿易談判，若談判方向或結果良好，可能會使美元走弱，對黃金價格將因此獲得支撐。