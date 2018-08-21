〈分析〉學者籲中國別自曝這項弱點 被美國盯上恐步上失落20年

面對貿易戰上美國的步步進逼，日本經濟學者指出，中國應該汲取日本當年教訓，不要動輒擔憂經濟減速，讓美國得以直攻這項痛腳，反而像日本一樣步向「失落的二十年」。

在這場戰爭中，要中國記取日本的《廣場協議》教訓，當年美國因為美元走強，給美國出口帶來嚴重壓力，雷根政府開始對主要貿易夥伴施壓，希望解決美元被高估以及美國貿易逆差不斷擴大的問題，最後在 1985 年和日本、法國、德國、英國等主要貿易夥伴簽屬《廣場協議》。

這些國家當中，以日本做出的妥協最大，當中最受矚目的就是實現日圓兌美元升值，光是從 1985 年到 1987 年日圓對美元升值幅度超過 50%。當時日本官方擔心日圓過度升值有損經濟競爭力，便透過放鬆信貸維持經濟擴張，同一時間內將基準利率從 5% 降至 2.5%，導致日本股市、房市泡沫因此越吹越大。

到了 1989 年日本當局意識到經濟過熱轉向升息後，從 1989 年 5 月到 1990 年 8 月，短短一年多就把基準利率從 2.5% 一舉升到 6%，大收銀根刺破了日本經濟泡沫，也讓日本經濟陷入「失落的二十年」。

日本央行長黑田東彥曾撰文指出，造成當時嚴重通貨膨脹和資產泡沫的並不是日圓升值本身，而是政府經濟政策失誤。

日本經濟學者津上俊哉也指出，當時日圓升值壓力對日本的經濟和企業的確有所壓力，但匯率總有一體兩面，對製造業來說日本升值的確是災難，但對消費者來說購買力可大大提高。以長期來看，日本製造業因為日圓升值必須轉往海外投資設廠，有助日後的「國際化」，例如豐田汽車若沒有當年事件，也不會發展成現在全球大企業的規模。

但他坦言，在日本製造業的話語權向來強勢，每回日圓升值就會被視作「國難」，逼得政府非得推出對策不可，如此一來也讓美國看透日本的最大弱點就是「日圓升值」，對此借力使力的施壓。

中國自曝弱點

反觀中國，每回經濟成長率趨緩時，官方就會動用財政與寬鬆貨幣政策齊下，根本就是對外自曝其短。對美國來說，自然會選擇在中國政策積極去槓桿時發動貿易戰，讓中國國內如同現在一樣瀰漫經濟減速的不安，因此延後去槓桿。先前美國總統川普就曾嘲諷，中國經濟目前很糟，包括零售業、商業投資、工業生產都再下滑。

津上俊哉表示，中國過去兩年來已經延後兩次去槓桿，若再延遲兩、三次之後，中國的國家資產負債表恐怕會出現無可修復的損害，屆時中國經濟活力將大大減弱，恐難逃步上日本「失落的二十年」後塵。呼籲中國應該記取日本在廣場協議後的教訓，不要自曝其短讓美國盯上。