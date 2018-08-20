貿易戰勝負難料 市場認為美國將成最後贏家？

都說貿易戰是「傷敵一千、自損八百」的互相傷害，但市場似乎有不同的看法。

據《Zero Hedge》報導，在美國科技股進入修正之後，市場出現「逢低買進」的做法，但對於新興市場，特別是中國的科技股而言，情況並非如此。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 在近日報告中指出，儘管對土耳其擔憂的擴散，是新興市場表現不佳的主因。但是投資人不該忽略新興市場科技股急速下殺的作用，尤其是最近騰訊股票的崩盤，以及京東的急跌。

自 6 月初以來，在中國網路股帶頭殺盤之下，新興市場股票減損的市值中，40% 是科技股的損失。這使得美國科技股與新興市場科技股的走勢差異，來到史上之最。

美國及新興市場科技股走勢兩極 (圖表取自 Zero Hedge)

圖表顯示，在今年 6 月底之前的 1 年半，美國和新興市場的科技行業以美元計算，成長近 50%。但自此之後，新興市場科技股下跌 6%，而美國同業則上漲 5%。

這對新興市場多頭來說是個壞消息，因為展望未來，如果欠缺 5 大科技股的推升，新興市場難有上揚空間。

美國資產獨自走強 (圖表取自 Zero Hedge)

而且，不僅是科技股，美國的保護主義整體上拉大了美國與非美資產的表現。自今年第一季末之後，標準普爾 500 指數上漲 9%，貿易加權美元上漲 6%，同期間 MSCI 新興市場指數下挫 12.5%，歐洲銀行下跌 10%，歐元下跌 8%，銅下跌 14%。

瑞士信貸認為，如果由市場的兩極化來看，似乎認定美國將成為貿易戰中相對的、甚至是絕對的贏家。

人民幣快速走貶 (圖表取自 Zero Hedge)

《Zero Hedge》認為，中國的應對之道，似乎是以人民幣貶值，以對抗關稅的上升。美元的強勢，相反地，對美國的出口需求帶來負面影響。而造成目前美國宏觀朝負面發展，但資產卻獨自走強的奇怪景象。