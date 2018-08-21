預防隱性地方債務失控 中國官方要全面徹查

中國官方媒體引述內部人士說法，指出目前北京政府已經就衡量和控制「隱性」地方債務提出新的指導原則，要地方政府找出過去三年來有多少預算之外的債務，嚴控風險。

目前中國地方政府的「隱性負債」到底有多少，就連官方也要查個清楚。中國府在 2014 年清理政府債務定鎖定規模後，規定只有地方政府發行的債券才能計入債務，在地方債管理系統裡可以查到，稱為「顯性債務」，最終將人民幣 15.7 兆元地方債務納入預算。

反觀 2015 年後，地方各級政府、融資平臺、事業單位等以非政府債券方式舉債借款，新增的債務未被納入系統中，被稱為「隱性債務」。先前甚至有政府內部研究人士警告，地方的隱性負債比想像還要嚴重，有些地區的隱性債務規模甚至是顯性債務規模的五倍。

尤其今年初雲南省國有資本運營有限公司及其旗下子公司未能及時償還信託貸款本息，接著還有多個地方的融資平臺債務到期無法或延遲兌付本息，部分地區甚至發生在職公務員、教師討薪事件，揭開中國地方財政吃緊、債務惡化的冰山一角。

中國官方媒體《中國日報》報導，新的政策要求地方政府翻出過去三年累積多少預算以外的債務，並研擬風險控管計畫。這些預算以外的債務是透過債券之外的管道取得，也未列在中央政府核准的年度舉債限額當中。

分析人士表示，這代表中央政府將採取更嚴厲的措施，防止地方政府債務持續增加，而非增加官方預算，藉此來防範金融風險。