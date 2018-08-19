傳川習會11月登場 這回真能結束貿易戰嗎？

中美相關官員透露，兩國正研議制定經貿談判路線圖，好為美國總統川普與中國國家主席習近平 11 月會面時做好準備，盼能一舉解決這場延燒以久的貿易戰。

今年 11 月國際上有兩場多國領袖會議，一是 11 月 18 日在巴布亞新幾內亞舉行的亞太經合組織領導人非正式會議，以及 11 月 30 日在阿根廷舉辦的 20 國集團高峰會議。外媒報導，川普和習近平將在這兩場會議期間見面，預計是雙方解決貿易戰的最佳時機。

下週在華盛頓舉行的定期中級會談，就是在為 11 月的這兩場會面找出共識。中國商務部副部長王守文將率九人代表團，於 8 月 22 日至 23 日會見由美國財政部副部長大衛馬爾帕斯率領的美國官員。這輪談判希望為雙方找出解決貿易爭端的途徑，這也顯示兩方領導人並不希望讓貿易戰全面失控。

中國消息人士指出，習近平已指示要求盡快穩定雙方關係。先前有報導指出，貿易戰讓習近平在國內承受的壓力越來越大，這也是為何習近平比川普更願意回到談判桌上。據傳近來中國官方積極在和美國企業代表會面，希望這些美企代表能公開發言反對美方的關稅政策，向川普施壓。

預料 8 月底的這輪談判只是舖墊，接下來雙方可能還會有更多輪的談判。不過據傳負責關稅的美國貿易代表辦公室希望後續談判時間能再延後，就是著眼美國對中國的關稅將一一上路，把談判時間更往後拉，會給中國更大的壓力，也能為美國爭許更加的談判籌碼。

對此中國外交部未做出回應，美國財政部同樣拒絕發表評論。