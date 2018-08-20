北京居民正吸著十年來最乾淨空氣 一窺背後的贏家和輸家

中國官方積極推動反霧霾的運動終見成效，當前北京居民正呼吸著近十年來最乾淨的空氣。

外電報導，據美國駐北京大使館自 2008 年起蒐集的數據中，今年 7 月份汙染水準為每立方米 44 微克細懸浮微粒，創下有紀錄以來第七低的成績。事實上，北京空氣品質最好的七個月裡，有五個月是發生在去年夏天至今。

北京空氣品質最好的七個月裡，有五個月是發生在去年夏天至今 (圖自彭博)

空氣品質大為改善，顯示目前中國官方的確將打擊空氣汙染列為國家優先事項之一。在中國北方，數百萬個企業和家庭被迫從以往使用的煤炭，改為燃燒更為清潔的天然氣，以作為工業電力和家庭供暖用途。

中國官方下令要「打贏藍天保衛戰」，但要換來更乾淨的空氣背後，也是有代價的。目前中國天然氣使用量飆升，更搖身成為全球最大燃料進口國，去年冬天更一舉將全球液化天然氣價格推高到 2014 年來新高價。加上為了減少鋼廠汙染，鋼企被下令減產，也讓螺紋鋼期貨反彈至 2013 年來新高價。

《第一財經》報導，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清指出，「藍天保衛戰」在各地開花結果，從鋼鐵業的環保限產以及超低排放改造持續升級，範圍不斷擴大，目前來看對鋼鐵業的環保政策沒有最嚴只有更嚴，加上鋼鐵重鎮唐山的冬季限產很可能提前執行，導致鋼市的炒作熱情不減。

另外，Jefferies Group LLC 分析師 Laban Yu 表示，目前中國希望至 2020 年把煤炭佔整體能源的比例，從目前的 60% 降至 58%。不過，當前正打得劇烈的中美貿易戰，也會拉高能源進口成本。

本月初，中國在最新一回的報復清單中，就包括向美國液化天氣氣徵收 25% 關稅。對中國官方來說，寧可讓國內燃料價格拉高，也就要此向川普傳達不懼戰的決心，以免川普不斷拉高貿易衝突。

雖然兩國預計在本周恢復談判，但若最後若沒達成協議，導致美國天然氣更加昂貴時，包括澳洲、卡達等天然氣供應國就有機會取代美國。另外，美國也可以透過目前正在興建的俄羅斯天然氣管道購氣，滿足國內需求。

如此下來，投資美國出口基礎設施的公司會縮減計畫，甚至擱置計畫，屆時受傷的，還是近年剛崛起的美國天然氣生產商。