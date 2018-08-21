眾安在線(06060-HK)子公司獲軟銀願景基金戰略投資 合作探索國際機遇

路透香港8月20日 - 中國首家互聯網保險科技公司--眾安在線(06060-HK)周一稱，旗下子公司眾安科技（國際）集團有限公司獲軟銀願景基金戰略投資，以助眾安擴大於海外市場的科技解決方案業務，尤其保險科技及金融科技，初期會將重心放在亞洲市場。

眾安國際與軟銀願景基金簽訂股東協議，據此，眾安國際會成立全新的運營實體，並與軟銀合作探索國際機遇，而軟銀願景基金將會成為該運營實體的戰略投資者。是次投資的交割及融資須要滿足若幹交割條件，包括必要的監管審批。

軟銀投資顧問公司（SoftBank Investment Advisers）常務董事松井健太郎（Kentaro Matsui）表示，“我相信，眾安的科技實力加上軟銀的國際網路，一定能使這家公司把握住亞洲金融科技與保險科技的巨大增長潛力，在市場中占據一席之地。”

眾安國際於2017年12月成立，旨在開拓金融科技和保險科技於海外市場的業務發展、合作及投資機會。通過是次合作，眾安國際將結合眾安的尖端科技及軟銀龐大的生態體系，通過新運營實體這一共用平台，雙方將可讓眾安國際的業務進一步拓展到多個亞洲市場。

軟銀投資顧問公司通過軟銀願景基金，迄今投資額已超過930億美元，投放在其深信能啟動下一階段信息革命的業務和技術。



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