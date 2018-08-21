恒大(03333-HK)派息 華置(00127-HK)甘比共袋逾13億股息

中國恒大(03333-HK)宣布分派2016年和2017年財政年度的股息，每股1.13元人民幣，折合約1.287港元。以恒大已發行股本約130.37億股計算，是次派息涉資接近168億港元。每手1000股，收1287元。

作為恒大主要股東的華人置業(00127-HK)，連同執行董事陳凱韻(甘比)，合共持有恒大共8%股權，將獲派發逾13.5億元股息。

截至6月底，華人置業持有恒大約8.57億股股份，意味華置將獲派股息11.04億元。至於甘比則持有約1.97億股恒大股份，個人將「淨袋」約2.53億元股息。

恒大主席許家印持有101.62億股恒大股份，佔總發行股本77.95%，預計將獲派多達130.79億元股息。

該派息仍須股東特別大會批准，若在股東大會獲批准，預期股息將於今年10月19日分派予於10月5日名列公司股東名冊的股東。

恒大過去兩年因為籌備「回A」，故根據中證監《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂彙編》的規定，暫不派發股息。恒大在8月9月發出通告，公布考慮分派過去兩年的股息，但未有披露任何「回A」的進展。

來源：信報

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