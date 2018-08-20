又一家機電工程服務供應商要上市？現金流是硬傷！

上週四，香港知名私營界别多個分部的機電工程服務供應商——京王控股向港交所提交上市申請。早前，京王控股的同行——萬順集團（01746-HK）已於7月成功掛牌。

相關資料顯示，京王控股運營業務有二：一是機電工程服務，包括電力係統、機械通風及空調係統、給排水係統及消防裝置係統的安裝及維修；二是維修服務，為各類樓宇及設施提供設計、供應、安裝、測試與調試及維修服務。

財務上看，機電工程服務是不折不扣的核心業務。近三年，機電工程服務貢獻營收佔比都在95.8%及以上。相比之下，維修服務分部實現營收併不高。整體來看，集團近3年營收、毛利穩中有增，還算能讓資本市場滿意。

按業務分部劃分京王控股近3年營收明細 圖源：港交所

註：京王控股以每年5月31日起至次年5月31日止為一個完整的財政年度

高度依賴非經常性業務合約

但若仔細研究京王控股財報，就會發現穩健的營收背後仍有隱憂。先來看一組數據，2016財年、2017年及2018財年，京王控股分别錄得經營活動產生現金流淨額0.30億港元、0.48億港元及0.20億港元，集團現金流併不穩定。

之所以會出現現金流不穩定的情況，是因為京王控股的收益高度依賴非經常性機電工程服務合約。京王控股坦誠，於最後實際可行日期，其併無與機電工程服務客戶訂立任何長期協議。

換言之，京王控股始終需先通過投標獲得客戶及合約，然後完成機電工程服務獲得收入。於往期記錄，京王控股的投標中標率很不穩定分别約為27.3%、17.1%及23.2%。一旦集團獲得合約數（年度）發生增減，京王控股的業績及現金流情況也會受到相應影響。

現金流易受運營模式影響惡化

此外，京王控股的運營模式也使得自身的現金流承壓。一方面，京王控股依賴五大供應商及五大分判商的原材料供應及服務持續提供保證日常運營，併因此產生對供應商及分判商的付款責任。

京王控股高度依賴五大供應商、五大分判商 圖源：港交所

由於京王控股對五大供應商及分判商的依賴，導緻京王控股在同彼等公司的合作中處於劣勢，按期承擔支付責任的壓力會更高。

另一方面，京王控股授予客戶信貸期，一般僅要求客戶在30至60天的信貸期内付款即可。如此一來，在貿易應收款和支付款項間很可能出現時間錯配，增加集團現金流的壓力。如果時間錯配情況嚴重，最終難免影響集團業績表現。

高度依賴非經常性機電服務合約也好，容易產生時間錯配的運營模式也罷，都是機電工程服務行業的特性，隻能儘力改善而不能絕對避免。

於未來計劃一項中，京王控股提到上市籌集資金將首先用於加強本集團的供應及採購能力、設計及技術能力、工程及維修能力，通過提升自身在服務供應鏈上的價值地位有效改善上文中提到的諸多問題。

市場環境利好，技術進步帶來新機遇

雖然京王控股集團内部還存在一些小問題，但市場環境還是十分利好。

根據益普索的調查，2013年至2017年五年間香港私營機電工程業總產值以8.4%的復合年增長率高速增長，2018年至2022年間還將繼續保持4.5%的復合年增長率，私營機電工程服務業還有很可觀的成長空間。

香港機電工程業總產值及預測 圖源：港交所

雖然香港的機電工程市場高度分散，行業前五大承建商合計僅佔市場份額約25.1%，但機電工程行業卻因為牌照註冊要求、資金要求、運營標準等因素擁有較高的進入壁壘。換言之，市場競爭雖然激烈，但新進入者不會很多。

考慮到智能機環保建築概念的逐步普及，市場對機電服務係統的需求也隨之增加併提高。京王控股若能抓住機遇，積極擁抱如弱電係統工程、建築信息模擬技術等新科技，加上其於逾23年的運營中積累的經驗，京王控股能夠彎道超車逆襲也未可知。

至於眼下，京王控股能否和先行者兼同行——萬順集團一樣成功掛牌，讓我們拭目以待。

作者：熊思怡

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