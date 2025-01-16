台積電展望超預期 ADR盤前漲5% 激勵台指期夜盤飆漲近500點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 18:41

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，會中釋出強勁成長展望，預計今年 AI 加速器營收將倍增，全年美元營收年增幅達 24-26%，同時也宣布今年資本支出 380-420 億美元，創下歷史新高，顯現 AI 仍呈現供不應求，除了破除外界砍單謠言，也激勵台積電 ADR 盤前上漲近 5%，台指期夜盤更一度飆漲近 500 點。

台指期夜盤今日在開盤後，受惠台積電利多消息激勵，隨即衝上 23529 點，大漲 494 點，儘管一度獲利了結賣壓湧現，但仍穩步向上。

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台積電預期，今年第一季營收約 250-258 億美元，以中位數推算，約季減 5.5%，大致符合外資預估，年增幅達 34%，以美元兌新台幣 32.8 元推算，第一季營收約新台幣 8200-8462 億元，毛利率約 57 至 59%，營益率 46.5 至 48.5%。

資本支出方面，外資普遍預估，台積電今年資本支出約 380 億美元，實際則達 380-420 億美元，財測上緣高於外資預期，凸顯客戶給予台積電未來的需求相當強勁，同時用於先進封裝、先進測試與光罩的的資本支出比重也從 10% 提升至 10-20%，顯現先進封裝的重要性不斷提升。