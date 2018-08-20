趣頭條：決戰下沉市場 又一家“非主流”互聯網公司上市

2018年8月17日，移動內容聚合平台趣頭條正式向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交首次公開募股（IPO）招股書。此前，趣頭條已經完成兩輪融資。根據公開資料來看，2017年下半年，趣頭條獲得成為資本、紅點創投、華人文化的4200萬美元A輪融資；2018年上半年，騰訊領投，小米及其他財務投資者跟投，完成了超過2億美元的B輪融資；8月份，趣頭條引入包括人民網旗下基金在內的戰略投資者，投資額近8000萬美元，投後估值達27億美元。此番上市，趣頭條計畫融資最高3億美元，到時趣頭條估值可能會達到30億美元。

看新聞賺錢的趣頭條

趣頭條於2016年6月正式上線；2017年6月8日，趣頭條上線一周年時，在OPPO應用商店排行第4、Vivo應用商店排行第5，App Store 資訊類排行免費應用中一度排行NO.4。營收方面，2017年趣頭條的營收為5.17億人民幣，2016年營收為5800萬元人民幣。根據招股書來看，趣頭條的月活用戶數（MAU）達到了4880萬，日活用戶數（DAU）達到了1710萬，每日每人停留時長為55.6分鐘。根據易觀國際報告顯示，以月活用戶數（MAU）和平均日活用戶數（DAU）計算，趣頭條已經成為中國第二大移動內容聚合商。

打開趣頭條APP與今日頭條APP，不難發現，趣頭條與今日頭條在結構和內容上有著高度的相似性。那麼是什麼讓趣頭條在如今騰訊新聞、今日頭條、一點資訊等眾多資訊巨頭環繞下突圍而出的呢？答案是網賺，靠給用戶發紅包，拿廣告收益去分成。

來源：趣頭條app截圖來源：趣頭條app截圖

與傳統網賺模式中，刺激用戶看廣告、點擊廣告的任務不同，趣頭條只是鼓勵用戶在邀請註冊、閱讀內容相關的行為，不會涉及廣告任務。“補貼+收徒”是趣頭條的主要模式，所謂補貼是指用戶完成指定任務獲得現金獎勵，具體體現為：註冊得金幣、簽到得金幣、閱讀新聞得金幣、邀請朋友註冊得金幣（收徒）、分享新聞鏈接到朋友圈得金幣等。其中收徒模式尤為重要，通過邀請收徒，用戶可以從徒弟的收入里獲得持續的分成。通過廣告費用戶分成的推廣模式，趣頭條迅速成為國內的新資訊巨頭。

小鎮中年成為香餑餑

有人將趣頭條、拼多多以及快手放在一起討論，稱為“下沉市場三巨頭”。對於“下沉市場三巨頭”的稱號，譚思亮也表示並不反感，他認為，三四線及以下城市的市場定位非常正確，不同的人群有不同的需求，三線以下城市這個市場非常大。趣頭條的本質是三四線城市的資訊流產品，這也是趣頭條董事長譚思亮在經過幾次創業失敗的新嘗試。下沉市場，簡單說就是三四線城市到農村鄉鎮在內的用戶群體，有人稱這是互聯網下半場的兵家必爭之地。趣頭條此番在下沉市場的提前入市或許會成為趣頭條彎道超車的契機。

羊毛黨的滋生

來源：網絡

不可避免的，趣頭條的這種模式滋生了很多羊毛黨，網頁上甚至可以搜到自動薅羊毛的腳本。對於趣頭條來說，如果沒辦法通過技術手段篩選出真正的用戶和羊毛黨，就無法保證廣告商的投放效果，長久以往對管道的影響也會非常惡劣。據悉，在一次趣頭條的內部運營會議上，針對羊毛黨該如何做引起了激烈的討論。最終由譚思亮表示，趣頭條要做的是資訊內容平台不是網賺平台，需要的是真正對內容感興趣的真實用戶，而不是過來薅羊毛的網賺人群。2016年，在趣頭條的DAU達到百萬級別的時候，趣頭條一次性徹底清除了20多萬個疑似作弊帳號。

結語

隨著資本的加持，用戶量的增長，趣頭條已經儼然國內一大資訊巨頭。靠補貼爭取到了用戶，如果不能做到留住用戶，趣頭條就是白白被薅了羊毛。資訊平台，想要長久生存下去，必須有優質的內容。有人說，趣頭條的內容特質往好聽了說是接三四線城市的地氣，不好聽就是實際上的邊緣低俗內容。趣頭條會面臨今日頭條曾經面臨的問題，無論是內容還是版權，而有些問題，今日頭條至今還未解決。

作者：呂品

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