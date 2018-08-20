【異動股】鋼鐵板塊尾盤反彈拉升 大冶特鋼(000708-CN)漲超5%

臨近尾盤，鋼鐵板塊不斷反彈拉升，截止發稿，大冶特鋼(000708-CN)漲5.2%報9.91元，韶鋼松山(000717-CN)、叁鋼閩光(002110-CN)漲近3%，安陽鋼鐵(600569-CN)、西寧特鋼(600117-CN)、華菱鋼鐵(000932-CN)、寶鋼股份(600119-CN)等股漲逾2%。

據證券日報消息，A股已披露中報的12家上市鋼企在報告期内實現的歸屬於母公司股東的淨利潤全面為正，淨利潤增幅最低的為大冶特鋼，比上年同期增長35.02%，5家鋼企增幅超過100%，其中安陽鋼鐵更是暴漲3562.17%。南鋼股份、安陽鋼鐵二季度盈利已達到歷史次高水平。對於業績增長的塬因，多家上市鋼企表示，這主要受益於鋼材銷量的增長以及鋼價上升。

上市鋼企盈利水平的大幅增長突出反映了鋼鐵行業當前整體行情的向好。來自中鋼協此前披露的數據，上半年，中國約380家主要鋼企實現銷售收入1.97萬億元，同比增長15.33%;實現利潤1392.73億元，同比增長151.15%。另據協會統計，6月末，鋼企資產負債率下降至67.3%，同比下降3.97%。

民生證券鋼鐵行業分析師楊林亦表示，隨著環保限產的持續發酵，綜合考慮出口及電爐增產因素，供給端每日或進一步減少2萬噸左右，宏觀方面，7月新增貸款及社融或有所改善，基建好轉，未來需求有較強支撐，隨著溫度降低，天氣好轉，需求或將改善，庫存有望下降，鋼價將進一步上行，鋼鐵板塊估值或將進一步修復。

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