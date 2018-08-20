【異動股】軟件板塊尾盤大幅拉升 新晨科技(300542-CN)等漲停

尾盤，軟件服務板塊大幅拉升，截止發稿，新晨科技(300542-CN)漲停報16.59元，中科金財(002657-CN)漲停報15.1元，中國軟件(600536-CN)漲8.45%報30.03元，創業軟件(300451-CN)漲8.3%報17.22元，浪潮軟件(600756-CN)、石基信息(002153-CN)、衛士通(002268-CN)、浪潮軟件(600756-CN)、深信服(300454-CN)等多股大漲近6%。

消息上，國產軟件、芯片等科技板塊仍是政府扶持的一個主要方向。此前工業和信息化部相關負責人表示，下一步工業和信息化部將研究製定新時代推動軟件業高質量發展的政策措施。

今年上半年，中國軟件和信息技術服務業發展穩中向好，增速高於去年同期。隨著雲計算、大數據、人工智能等技術逐漸成熟，新業態、新技術不斷演變出更多綜合性的新應用。同時，軟件技術與其他行業的融合也更加緊密，軟件業正成為中國經濟社會各領域創新發展的“加速器”。日前，工信部發佈數據顯示，上半年中國軟件和信息技術服務業完成業務收入29118億元，同比增長14.4%;實現利潤總額3581億元，同比增長10.5%。

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