【異動股】紡織服裝板塊跌幅居前 起步股份(603557-CN)跌停

午後，紡織服裝板塊跌幅居前，截止發稿，商赢環球(600146-CN)跌停報14.58元，起步股份(603557-CN)跌停報11.73元，延江股份(300658-CN)跌7.07%報14.45元，南紡股份(600250-CN)跌6.9%報6.34元，美爾雅(600107-CN)、金發拉比(002762-CN)、華紡股份(600448-CN)、鳳竹紡織(600493-CN)、安奈兒(002875-CN)等股均跌超4%。

消息面上，由於上遊原材料化纖絲近期漲價幅度過大，人工、印染的成本也在上漲，併且下遊佈匹的價格漲不上去，多地經編行業商會發佈了停產倡議書。目前多數涉及到紡織、化纖等多家企業已經破產，原因有以下幾點：第一，原材料價格暴漲，下遊被迫停產;第二，環保風暴加劇，已經關停多家企業;第三，染費價格暴漲，人工成本加劇;第四，染費調整開掛;第五，成本壓力加劇，外單流失。

據了解，環保再度來襲，吳江太湖新城地區於近期對當地不符合環保標準的噴水織機進行拆除。部分紡織老板預測到，大部分織廠關停漲價潮又要開始了，有織造廠老板對坯佈價格做出了調整，未來有可能買不到貨。

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