美聯社爆料：30餘國將在巴黎舉行會談 美國未獲邀請

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-11 14:00

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一名法國軍方官員周一（10 日）透露，30 多個國家的軍方官員將於周二參加在巴黎舉行的會談，討論為烏克蘭組建一支國際安全部隊，而美國未獲邀參加會談。

《美聯社》援引該法國軍方官員的話稱，參加此次會談的與會者很多。該官員表示，此次會談的構成表明，共同制定安全部隊計畫的法國和英國，正廣泛撒網，以建立一個有能力且願意的國家聯盟，以便在俄烏停火的情況下保護烏克蘭。

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該官員透露，法國和英國設想部署的這支部隊，旨在安撫烏克蘭，並阻止俄羅斯在停火後再次發動大規模進攻。

幾乎所有 32 個北約成員國的軍方領袖或代表都將參加這次會談，美國例外。

這名法國軍方官員表示，美國未獲邀請，是因為歐洲國家希望證明，他們有能力承擔停火後維護烏克蘭安全框架的大部分責任。

此外，愛爾蘭、賽普勒斯和奧地利的軍方代表也會參加這次會談，這些國家都不是北約成員國，但都是歐盟成員國。

該法國軍方官員還說，澳洲、紐西蘭、日本和韓國將以視訊方式參加會談。此外，烏克蘭將派一名軍方代表，該官員也是烏克蘭國家安全與國防委員會成員。