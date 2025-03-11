日產不甘只當代工廠 比起鴻海更想與科技巨擘合作
鉅亨網編輯林羿君 2025-03-11 15:00
彭博引述知情人士報導，日產汽車希望未來與新事業夥伴的合作中，能直接參與新車開發和上市，而非只擔任代工廠的角色。
日產與本田汽車的交易案告吹之後，替鴻海 (2317-TW) 的合作打開了大門。不過，日前鴻海董事長劉揚偉表示，願意透過 CDMS 商業模式，與日產及其他日本車廠合作，並證實已與日產大股東雷諾汽車接觸。不過他強調，鴻海無意收購日產股權。
日產對與鴻海合作持開放態度，不會直接回絕鴻海，但若與大型科技公司建立合作關係，可能更具優勢。
此外，日產董事會將於今 (11) 日開會，討論撤換社長內田誠。外傳三位外籍高層入列接任社長人選，包括財務長 Jeremie Papin、營運長 Guillaume Cartier 及企劃長 Ivan Espinosa。
美國和中國的科技公司競逐自動駕駛和先進駕駛輔助技術，以配合全球汽車產業向配備高級軟體的電動車轉型。例如，小米小米成功進軍電動車市場，而谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Waymo 無人計程車業務也日益受到關注。
日產的的困境在很大程度上歸因於老舊的車款陣容。儘管曾在平價電動車領域占得先機，但如今已被中國車企如比亞迪超越。此外，日產缺乏最新一代的油電混合車型，使其在美國市場的競爭力受到限制。
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