【異動股】醫藥板塊股持續下挫 泰格醫藥(300347-CN)跌停

午後，醫藥板塊持續下挫，截至發稿，泰格醫藥(300347-CN)跌停報46.17，麗珠集團(000513-CN)跌8.68%報35.45元，雲南白藥(000538-CN)跌7.23%報79.13元，華蘭生物(002007-CN)跌5.29%報29.36元，愛爾眼科(300015-CN)跌5%，華東醫藥(000963-CN)、恒瑞醫藥(600276-CN)跌逾3%。

醫藥板塊近期頻繁“爆雷”，整個板塊陷入回調。

中海醫療保健基金基金經理易小金表示，對於醫藥板塊的未來走勢，全球主要資本市場的醫藥行業，都是長牛股慢牛股的主要出產地，近期的波折併不會改變醫藥股的長期投資價值。目前醫藥行業整體的外部環境趨於穩定，部分龍頭個股也處於增長前景愈發明朗的機遇期，因此對於板塊和板塊中的個股併不悲觀。

易小金表示繼續看好創新藥產業鏈、高端專科藥、醫藥醫療可選消費、連鎖藥店等子行業。易小金最後強調，投資醫藥行業，防雷固然重要，但更重要的是尋找具有企業家精神、挖掘順應產業趨勢的優秀企業。

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