市場押注：若衰退成真 聯準會將被迫6月啟動降息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-11 14:27

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由於對美國總統川普升級貿易戰可能引發經濟衰退的擔憂日益加劇，金融期貨市場正押注美國聯準會 (Fed) 可能在 6 月份啟動一連串快速降息。

在川普先前發表關於經濟處於「過渡時期」的言論，並提高對中國、加拿大和墨西哥的關稅後，與聯準會政策利率掛鉤的 6 月、7 月和 10 月合約的降息預期均有所上升，幅度為 25 個基點。相關言論也引發了美國股市和公債殖利率於周一 (10 日) 大幅下跌，市場憂慮經濟衰退即將來臨。

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儘管市場如此預期，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五表示，聯準會目前並不急於降息。他指出，美國勞動力市場依然強勁，通貨膨脹雖顛簸但仍在朝 2% 的目標邁進，且川普的貿易、財政、移民和監管政策所帶來的影響仍存在高度不確定性。

然而，經濟學家們警告，這些政策可能在短期內推高物價並減緩經濟增長。高盛經濟學家於周一已將美國經濟增長預期下調至 1.7%，並上調了通膨預期。

這種情況可能迫使聯準會面臨一個艱難的抉擇：究竟是將政策利率維持在目前的 4.25%-4.50% 區間，以持續對抗通膨壓力，還是選擇降息以緩解勞動力市場可能出現的惡化。雖然目前市場傾向於後者，但部分經濟學家認為，聯準會可能會放慢降息的步伐，以避免關稅導致的物價上漲進一步刺激家庭和企業的通膨預期，因為這可能會加劇實際通膨持續高漲的風險。

SGH 宏觀顧問公司首席美國經濟學家 Tim Duy 在最新報告中指出，儘管聯準會表面上保持鎮定，但其決策者們對於通膨和就業這兩個方面的風險都日益感到擔憂。

他認為，如果在聯準會能夠充分評估關稅以及川普整體政策對通膨的影響之前，勞動力市場或金融市場就開始下滑，聯準會將面臨同時應對通膨和就業壓力的困境，以及如何抵制川普政府要求降息的壓力。Duy 警告，反應遲緩的聯準會可能會激怒川普政府。