馬光-KY連月獲利 天津馬光下半年業績衝 全年獲力拚追平去年

馬光 - KY(4139) 上半年每股虧損 0.37 元，剛公布的 7 月稅前純益 506 萬元，連兩個月虧轉盈。馬光表示，上半年虧損主要係新加坡教育事業因應政策，設備升級等投入增加影響，但天津馬光的營運則在上升趨勢中，4 月起已開始獲利，下半年在旺季推升下，營運更可望進一步向上，全年獲利仍力拼追平去年。馬光今年上半年合併營收 4.25 億元，年成長 4.4%，稅後虧損 1549 萬元，每股虧損 0.37 元。剛公布的 7 月自結合併營收 7730 萬元，年增 2.18%，稅前獲利 506 萬元，連兩個月虧轉盈。



馬光表示，上半年虧損主要係新加坡教育事業的調整影響，愛信學院原本主打新加坡留學生的預備課程，但新加坡政府將留學生名額縮減 90%，導致招收學生數大幅減少，因應此政策變化，愛信學院升級為愛信國際學校，在設備升級、空間擴大、延攬人才等費用增加下，侵蝕上半年的營運表現。不過，現已將閒置空間活化利用，隨招生人數增加，下半年營運將好轉。



而天津馬光的營運也在上升趨勢中，隨天津市糖尿病管理業務成長，並加強擴展高毛利率的牙醫治療業務，4 月起已開始獲利，上半年虧損 40 萬人民幣，相較去年同期的虧損 200~300 萬人民幣，營運明顯好轉。下半年營運可望維持每個月都獲利，且第四季為最旺一季，獲利更可望大幅跳高。



此外，馬光今年 7 月出售馬光天津子公司雷意激光，獲利約新台幣 1500 萬元，從 7 月開始陸續認列。整體來看，在天津馬光營運向上，教育事業虧損好轉下，馬光下半年營運將跳高，全年獲利仍力拼追平去年，EPS 將突破 1 元。