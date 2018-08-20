龍燈-KY全年拚轉盈 Q4營運有望登峰

龍燈 - KY (4141-TW) 第 2 季毛利率、營益率及稅後純益皆寫下歷史同期新高，並交出每股純益 1.52 元成績單。法人認為，下半年整體環境看好，第 4 季將迎來節慶旺季，龍燈 - KY 本業可望交出今年最好表現，全年有望由虧轉盈，不過巴西幣及人民幣仍成為業外收益不確定因素。

龍燈 - KY 營收來源主要為作物保護劑及植物營養劑，法人看好下半年整體經濟環境平穩，加上人民幣及巴西幣貶值，有望降低成本，第 4 季業績將明顯好轉，今年下半年稅後純益有望較去年同期表現更佳，全年有望順利轉盈。

龍燈 - KY 第 2 季營收為 24.01 億元，季增 25.54%、年增 2.22%，毛利率 41.79%，季增 3.33 個百分點、年增 3.76 個百分點，營益率 13.07%，與上季相比由負轉正，年增 12.47 個百分點，稅後純益 2.3 億元，跟上季、去年同期相比皆由負轉正，每股純益 1.52 元。毛利率、營益率及稅後純益皆寫下歷史同期新高。

累計龍燈 - KY 上半年營收為 43.14 億元，年增 0.97%，毛利率 40.31%，年增 3.58 個百分點，營益率 -6.52%，與去年同為負數，稅後虧損 0.45 億元，較去年同期虧損幅度縮小，每股虧損 0.3 元。

龍燈 - KY 今年上半年在歐洲市場銷售收入年增 57.6%、中國年增 12%，是兩大主要收入成長引擎，若以銷售收入佔比來看，中國 39%、拉美 20%、北美 19%、歐洲 16%，下半年展望歐洲較拉美地區要佳。

龍燈 - KY 雖然上半年受到匯率影響，不過 7 月起巴西及人民幣持續走貶，對公司業外收益有所助益。