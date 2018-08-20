IDC：印度強勁筆電需求 帶動第2季PC市場增長

研究機構 IDC 印度上週五 (17 日) 發布的報告顯示，2018 年第 2 季印度 PC 市場銷售量年增 28.1%，出貨量達 225 萬台，而增長率大幅提升的部分原因為，PC 市場在 2017 年第 2 季時，受到當時將實施的商品服務稅 (GST) 所影響。

由於一般電腦和商用電腦的需求持續增長，筆電占印度 PC 市場銷售的 61%，年增 45.2%，而以筆電類型來說，Ultra Slim 超薄筆電銷售增長最為強勁，目前占筆電總銷售 20%，1 年前為 11%。

各類型電腦銷售要點

一般電腦 (Consumer PC)

一般電腦銷售量增長 33.7% 至 109 萬台，主要因為促銷活動，以及新產品提供更好的規格和美觀的設計。供應商針對不同的目的，提供多元的促銷方案，例如開學季優惠、延長保固、現金優惠、與分期零利率等方案。同時，亦有針對線上和實體店面的獨家優惠方案。



IDC 印度個人電腦研究經理 Nishant Bansal 表示，「螢幕可翻轉式筆電和超薄筆電的銷售正在增加，因為更輕巧的筆電較方便攜帶。」



商用電腦 (Commercial PC)

商用電腦銷售量增長 23.3%，達到 117 萬台，企業和中小企業的電腦需求提升，因為汰換舊機的計畫，使銷售增長。公共部門方面，需求主要來自教育和政府部門的項目。



Bansal 指出，商業信心一直在改善，使製造業、銀行、金融服務與保險業 (BFSI) 和製藥業等中小型企業的需求增加，這些產業希望擴展業務和技術能力。

印度 PC 市場，根據產品類型分類的銷售數量

三大公司銷售要點

惠普公司 (HP Inc):

HP 在 2018 年第 2 季的市占為 31.6%，持續維持領先地位，季增 6.1%，年增為 19.8%。HP 的螢幕可翻轉式筆電和超薄筆電在量販店和專賣店銷售表現良好，主因為該公司在印度超級板球聯賽的行銷活動成功。

HP 商用電腦銷售季增 6.7%，因為其在教育產業獲得優市，並在 IT 產業和銀行、金融服務與保險業獲得重要客戶。



戴爾公司 (Dell)：



Dell 在 2018 年第 2 季以 23.7% 的市占率緊追在後，年增高達 71.3%，但季減 2.2%。該公司持續專注於高端商品，儘管一般電腦銷售季減 6.3%，但超薄筆電的銷售增長達雙位數。

商用電腦銷售季增 1.2%，戴爾銷售策略更加注重以解決方案為主軸，提供結合硬體與服務的商品，主要客戶為大型與中型的銀行、金融服務與保險業、IT 與電力供應商。

聯想：



聯想的市占率 18.0%，年增 36.0%，季減 20.6%。在商用電腦部分，全球性客戶與中小企業的需求增長，為聯想商用電腦的主要銷售對象。但由於缺乏宣言項目執行，該公司的商用電腦銷售季減 33.2%。

印度 PC 市場，前 5 大銷售品牌

印度 PC 市場預測：

IDC 預測，2018 年第 3 季，PC 市場的銷售將持續增長。IDC 印度副研究總監 Navkendar Singh 表示，一般電腦市場預計將在下一季開始起飛，因為節慶即將到來，民眾對非必需性消費品將維持正向的消費者信心。



由於教育、銀行、金融服務與保險業和 IT 部門的推動，以及大中型企業的新機和汰換需求，將持續推升商業電腦的銷售。預計政府部門將利用新財政年度的預算分配，繼續執行重點國家宣言項目。