IDC：PC出貨量Q2年增2.7% 遠高於預期且為6年來最棒 Win 10是大功臣

IDC 週四 (12 日) 公布，今年第二季是 PC 出貨量 6 年來表現最棒的一季，證實稍早另一追蹤機構 Gartner 的說法。

IDC 追蹤 PC 出貨量第二季年增 2.7%，不僅遠高於預期的 0.3% 增幅，還創下自 2012 年第一季之後最大單季年增幅，2012 第一季年增率為 4.2%。

週四稍早， Gartner 也公布了第二季首次較去年同期增長，但 IDC 的追蹤數據包含括 Chromebook 在內，範圍略大於 Gartner。

Gartner 和 IDC 的報告最大差異在於市占排行的第一名。

在 Gartner 的報告中，市占第一名是 Lenovo Group （聯想集團) (0992-HK)。但在 IDC 的報告中，HP (HPQ-US) 以市占 23.9% 輕易奪冠，聯想僅有 22.1%，但聯想年增率 11.3% 大於惠普的 7.6%。

Gartner 的報告排名不同

緊追在這兩大廠之後的廠商依序是戴爾 (Dell)、蘋果 (AAPL-US) 和 Acer。

IDC 報告指出，這前 5 大製造商第二季出貨量均較去年增長，但其他 PC 廠商的出貨量則下降 7.3%。

這兩家分析公司均認為，PC 業務持續更新微軟的 Win 10 作業系統是推動目前 PC 出貨量增長的最重要動力。