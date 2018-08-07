用戶追求「三高」 IDC：中國手機Q2出貨下滑6% 但單價上揚15%

根據 IDC Quarterly Mobile Phone Tracker 的最新數據，2018 年第二季中國智慧手機市場出貨量為 1.05 億部，雖較去年同期下滑 5.9%，但和第一季相比，減幅縮小；華為持續奪冠，市占率來到歷史新高的 27.2%。

OPPO、vivo 以市占率 20.2% 及 19.% 分列第二、三名，出貨量分別年增 5.5% 和 24.3%；小米市占率 13.8% 位居第四、出貨量年增 2%；至於蘋果則排名第五、出貨量年減 12.5%。

華為第二季以市占 27.2% 持續領先中國同業。(來源：IDC)

IDC 指出，華為第二季持續以 27.2% 的市占率，領先中國的同業，前半季以 P20/P20 Pro 系列及時抓住高端市場換機需求，在淡季維持品牌熱度；但在季度後半，GPU Turbo 技術發佈，華為、榮耀品牌口碑持續發酵，以榮耀 10 為首的一系列新機型發佈後，榮耀完成品牌接力，並借助「6.18」繼續鞏固華為優勢地位。

OPPO、vivo 仍舊位居第二、三名，並不斷對銷售終端進行優化。在傳統管道層面，OPPO、vivo 均逐漸調整經銷商資源布局，政策、熱門型號投入下，專注於終端由數量到品質的轉變。

至於小米，則保持主力機型性價比優勢，持續滿足主要用戶群體對拍照的需求，讓千元人民幣以下的手機也能具有雙攝配置；同時，持續向高端市場進軍，第二季整體平均單價較去年同期漲幅達 21%，居中國前五大手機廠商之首。

IDC 指出，今年第二季中國智慧手機市場整體出貨量降幅收斂，主要是在創新技術、創新機型和相對應的行銷活動帶動下，用戶需求得到一定釋放；同時，經過前兩季的調整，通路端壓力也緩解不少。

IDC 中國高級分析師王希指出，第二季中國智能機市場整體平均單價較去年同期漲幅達 15.%，隨著換機預算的提升，用戶的關注重心也將正逐漸由「性價比」向高顏值、高品質、高品牌形象的「三高」方向發展；目前更高顏值的「漸變色」機身已成為潮流；更高質量的 UI、用戶體驗成為核心價值；且用戶更傾向高端、創新的品牌形象

王希強調，在市場釋出一些積極訊號的同時，更應關注目前用戶需求的變化，例如：更細分化的使用需求、更高的平均單價、更高的形象和品質需求。