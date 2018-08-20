〈PS VR熱賣〉上月中銷量破300萬台 平均每7個月熱賣百萬台

日系大廠 Sony 推出 PS4 遊戲機用的虛擬實境頭戴式顯示裝置 (VR) PlayStation VR(PS VR)，銷售再創里程碑，根據外媒報導，Sony PS VR 銷量已破 300 萬台，其中半年多以來銷售達百萬台，顯現銷售動能依舊強勁。

Sony 遊戲子公司 Sony Interactive Entertainment(SIE) 宣佈，截至 7 月 15 日為止，PS4 遊戲機用虛擬實境頭戴式顯示器 PS VR 全球累計銷售量已突破 300 萬台，從 2016 年 10 月開賣迄今，歷時約 1 年 9 個月。

PS VR 全球累計銷售量在去年 6 月達百萬台、12 月底突破 200 萬台，平均每 7 個月便累積銷售達 100 萬台，市場認為除了降價策略奏效外，支援軟體增加也是銷售動能依舊強勁的原因。

此外，截至 7 月 10 日為止，PS VR 用遊戲軟體數量達 340 款；截至 6 月底為止，PS VR 用遊戲軟體累計銷售量達 2190 萬套。

據了解目前 PS4 全球累積銷量已有 8200 萬台，遠遠高於 PS VR 的銷售量，顯示 PS VR 還有很大的成長空間。

目前是全球 VR 大廠除了 Sony PS VR 外，還有 Facebook 的 Oculus Rift 以及宏達電 (2498-TW)HTC Vive，但後二者均尚未對外公布其銷售數字。